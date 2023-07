Υγεία - Περιβάλλον

Λάρισα: Φίδι δάγκωσε νεαρό - Συνοδεία περιπολικών πήγε στο νοσοκομείο

Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών μεταφέρθηκε άμεσα ο άνδρας, που δέχθηκε δάγκωμα απο φίδι.

Στα επείγοντα του Νοσοκομείου Λάρισας μεταφέρθηκε ένας νεαρός, αφού τον δάγκωσε φίδι, το απόγευμα της Κυριακής.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Κυριακής και ο νεαρός αντιλήφθηκε αμέσως ότι τον δάγκωσε το φίδι.

Ένας άνδρας που ήταν μαζί του, τον μετέφερε με αυτοκίνητο στα επείγοντα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, το οποίο εφημερεύει, για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Για το συμβάν ενημερώθηκε και η αστυνομία, δυνάμεις της οποίας συνόδευσαν το όχημα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής μέχρι να φτάσει με ασφάλεια στο νοσοκομείο.

