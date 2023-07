Κόσμος

Δυτική Όχθη: Φονική αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ (εικόνες)

Ευρείας κλίμακας επιχείρηση του στρατού του Ισραήλ στη Τζενίν της Δυτικής Όχθης, είχε ως αποτέλεσμα άνθρωποι να χάσουν την ζωή τους και να προκληθούν μεγάλες καταστροφές.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα πως εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές εναντίον «τρομοκρατικών υποδομών» στην πόλη Τζενίν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, τις οποίες ακολούθησαν χερσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές.

Τα αεροπορικά πλήγματα, στα οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον δύο Παλαιστίνιοι, αποτελούσαν το έναυσμα χερσαίας επιχείρησης, αναφέρουν ισραηλινά ΜΜΕ.

Καταυλισμός παλαιστινίων προσφύγων που γειτονεύει με την Τζενίν, στον οποίο ο Τσαχάλ αναφέρθηκε χρησιμοποιώντας τον όρο «προπύργιο τρομοκρατών», μπήκε επίσης στο στόχαστρο.

«Δεν θα μένουμε αδρανείς όταν τρομοκράτες συνεχίζουν να κάνουν κακό σε άμαχους χρησιμοποιώντας ως κρησφύγετο τον καταυλισμό της Τζενίν», διεμήνυσε ο ισραηλινός στρατός.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Jerusalem Post, η Σιν Μπετ, η υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ, ανέφερε πως οι αεροπορικές επιδρομές είχαν στόχο κέντρο διοίκησης και επικοινωνιών και αποθήκη όπλων, σημείο συγκέντρωσης τρομοκρατών και θέση παρατήρησης, καθώς και άλλοι στόχους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της, σημειώθηκαν εκτεταμένες διακοπές της ηλεκτροδότησης στην Τζενίν.

Κατά παλαιστινιακές πηγές, μονάδες των ισραηλινών ειδικών δυνάμεων μπήκαν στην πόλη αμέσως μετά τα αεροπορικά πλήγματα κι ακολούθησαν μάχες με παλαιστίνιους μαχητές.

Η Τζενίν, στη Δυτική Όχθη (βόρεια), γίνεται συχνά στόχος επιδρομών του ισραηλινού στρατού από το 2022, με φόντο την κλιμάκωση της ισραηλινοπαλαιστινιακής βίας.

Έπειτα από επίθεση δύο Παλαιστίνιων στην Ελί, με αποτέλεσμα τέσσερις ισραηλινοί πολίτες να σκοτωθούν πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες, εβραίοι έποικοι έκαναν εφόδους σε παλαιστινιακές κοινότητες.

Έκτοτε ο ισραηλινός στρατός κλιμάκωσε περαιτέρω τις επιχειρήσεις στη Δυτική Όχθη. Τον Ιούνιο σκοτώθηκαν επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους δυο έφηβοι 15 ετών, σε εισβολή του Τσαχάλ στον καταυλισμό προσφύγων της Τζενίν. Στην επιχείρηση αυτή άνοιξε πυρ επιθετικό ελικόπτερο, για πρώτη φορά από το 2002 και τη δεύτερη Ιντιφάντα («εξέγερση»).

Από την αρχή της τρέχουσας χρονιάς, τουλάχιστον 177 Παλαιστίνιοι, 25 Ισραηλινοί, μια Ουκρανή κι ένας Ιταλός έχουν σκοτωθεί σε βίαια επεισόδια που συνδέονται με την ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε επίσημες ανακοινώσεις των ισραηλινών και των παλαιστινιακών αρχών.

