Πολιτική

Νατσιός: Δεν είμαστε φασίστες ούτε θρησκόληπτοι - Δεν πρέπει να γίνονται αμβλώσεις (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Δημήτρης Νατσιός στον ΑΝΤ1 για τα σχολεία και την «αγνότητα» που πρέπει να διδάσκεται στα παιδιά. Πως διαχώρισε το κόμμα του από τους Σπαρτιάτες. Τι είπε για τα εμβόλια και τα «τσιολάκια».

-

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ήταν ο Δημήτρης Νατσιός, λίγες ώρες πριν την ορκωμοσία της νέας Βουλής,

Ο επικεφαλής του κόμματος ΝΙΚΗ, απαντώντας σε «βροχή ερωτημάτων», είπε πως τα μέλη του κόμματος «δεν είμαστε θρησκόληπτοι ούτε φασίστες ούτε ακροδεξιοί. Θα αγωνιστούμε με σθένος, δυναμισμό, ευγένεια και πραότητα για τον ελληνικό λαό».

Σε ότι αφορά τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι και τα μέλη του κόμματος είπε ότι «εκτός από την Πίστη, βλέπουμε και την εντιμότητα και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων».

«Θα σεβαστούμε αν κάποιος θέλει να δώσει πολιτικό όρκο στην Βουλή, για όνομα του Θεού…. Μπαίνοντας στην τάξη, πολλές φορές έκανα τον σταυρό μου, αυτό είναι κακό;», είπε ο κ, Νατσιός, λέγοντας ότι στην καριέρα του ως εκπαιδευτικός έχει «αγκαλιάσει» παιδιά άλλων εθνικοτήτων και θρησκευμάτων.

Ως προς την πολιτική τοποθέτηση του κόμματος ΝΙΚΗ, ο Δημήτρης Νατσιός είπε ότι «οι όροι δεξιά και αριστερά εισήχθησαν στην πολιτική ζωή στην Γαλλική Επανάσταση. Νωρίτερα δεν υπήρχαν Έλληνες; Υπήρχαν οι Ρωμιοί, ενώ παλαιότερα είχαμε διάφορα ονόματα. Δεν έχουμε αριστερές και δεξιές παρωπίδες, δεν είμαστε ακροδεξιό κόμμα, απευθυνόμαστε σε όλους τους Έλληνες. Στενοχωρήθηκα ιδιαίτερα και μας αδικεί ότι μας λένε ακροδεξιούς».

«Πολύ καλά έκανε η Εκκλησία της Ελλάδος και πήρε θέση για την σχέση της με την πολιτική και τις εκλογές» απάντησε ο κ. Νατσιός, ενώ σε άλλο ερώτημα αποκρίθηκε πως «τα περί ρωσικών παρεμβάσεων και υποστήριξης οικονομικής στο κόμμα δεν ευσταθούν. Από πίσω μας κρύβεται μόνο η Ελλάδα».

Σχετικά με το Άγιο Όρος και τις αναφορές για υποστήριξη του κόμματος από την μοναστική πολιτεία του Άθω, ο Δημήτρης Νατσιός είπε «δεν μπορούμε να ελέγξουμε τι πιστεύει και λέει ο καθένας. Επίσημη στήριξη από την Επιστασία του Αγίου Όρους δεν υπήρξε. Αν κάποιος προσκυνητής πάει στο Άγιο Όρος και ένας μοναχός του μιλούσε για την ΝΙΚΗ, δεν το ξέρω. Δεν υπήρξε γενική στήριξη της ΝΙΚΗΣ από το Άγιο Όρος».

Για τις προτεραιότητες που θα επιδιώξει να προβάλει το κόμμα του, ο επικεφαλής της ΝΙΚΗΣ είπε «είχαμε ένα βασικό σύνθημα προεκλογικά ότι «χρειαζόμαστε παιδιά και παιδεία». Είμαστε στα όρια της δημογραφικής κατάρρευσης, με έναν γερασμένο λαό και ματαιοπονούμε αν δεν δώσουμε βαρύτητα στην οικογένεια. Σε κάθε χωριό που υπάρχουν έστω 3 παιδιά, πρέπει να υπάρχει δημοτικό σχολείο. Θα αναγεννηθούν πάλι οι τόποι αν λειτουργήσουν τα σχολειά», ενώ σημείωσε πως «σε 102 ενότητες στο μάθημα των Νέων Ελληνικών, δεν υπάρχει ούτε μια αναφορά υπέρ της οικογένειας. Πρέπει να προβάλλουμε και να διαφυλάξουμε τον ιερό θεσμό της οικογένειας, να διδάξουμε στα παιδιά μας και την προσοχή, ας το πω έτσι. Αντί να διδάσκουμε συνταγές μαγειρικής, μπορούμε να διδάσκουμε κείμενα από μεγάλους «μαϊστόρους» των ελληνικών γραμμάτων, του Ελύτη, του Δροσίνη, του Κάλβου… γλυκαίνουν την ψυχή των παιδιών».

Για την Βουλή και την αντιπολιτευτική γραμμή της Νίκης, ο κ. Νατσιός είπε ότι «θα υπερψηφίζουμε ότι είναι θετικό για τους πολίτες, όμως θα καταθέσουμε κι εμείς προτάσεις».

Ρωτήθηκε για την διαφορά της ΝΙΚΗΣ από τους Σπαρτιάτες και είπε ότι «οι Σπαρτιάτες, όπως ειπώθηκε από τον αρχηγό τους, απογειώθηκαν με «κηροζίνη». Εμείς δεν έχουμε τέτοια καύσιμα, είμαστε απλοί άνθρωποι. Εμείς δεν εμφορούμαστε από ακραίες θέσεις και απόψεις, σεβόμαστε όλους τους ανθρώπους», ενώ σχετικά με την στάση του έναντι της Χρυσής Αυγής είπε «σεβόμαστε τους νόμους σχετικά με την Χρυσή Αυγή, ότι έχει πει ο νόμος».

Ο Πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ ρωτήθηκε για τις αμβλώσεις, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεση του, υπογραμμίζοντας ότι «Εξ άκρας συλλήψεως υπάρχει άνθρωπος και υπάρχει το δικαίωμα του αγέννητου παιδιού. Στα σχολεία πρέπει να δίνεται μια διαφορετική αγωγή, αγωγή περί αγνότητας»

Δεν θέλησε να απαντήσει εάν ο ίδιος έχει εμβολιαστεί έναντι του κορονοϊού, λέγοντας πως «είναι κέρδος της ανθρωπότητας το ιατρικό απόρρητο» και συμπληρώνοντας ότι ως κόμμα «είμαστε κατά της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού για τον κορονοϊό και υπέρ της ελευθερίας του ανθρώπου. Δεν μας άρεσε ότι κάποιοι υγειονομικοί που έδωσαν τα πάντα για να βοηθήσουν οικογένειες, έμειναν μετά για πολλούς μήνες χωρίς δουλειά. Δεν πιστέψουμε φυσικά όσα ακούγονται για τα τσιπάκια και τους εμβολιασμούς».





Ειδήσεις σήμερα:

Ίος: Νεκροί έφηβοι Ιρλανδοί που γιόρταζαν την αποφοίτησή τους

IDOLS - Βασίλης Κωνσταντινίδης: Πέθανε η “ψυχή” του συγκροτήματος (εικόνες)

“Παγιδευμένοι” - Τελευταία επεισόδια: η απόλυτη ανατροπή... (εικόνες)