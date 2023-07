Life

Χάτσικο: Ο πιο πιστός σκύλος του κόσμου... “έγινε” 100 ετών

Η μοναδική του ιστορία έχει αποτυπωθεί στις σελίδες βιβλίων, ενώ έχει μεταφερθεί και στον κινηματογράφο

Είναι ο διασημότερος σκύλος στον κόσμο και αποτελεί σύμβολο της απόλυτης αφοσίωσης, φιλίας, αγάπης και πίστης. Ο Χάτσικο, που στα ιαπωνικά σημαίνει «όγδοος ευοίωνος πρίγκιπας», γεννήθηκε στις 10 Νοεμβρίου 1923 στην πόλη Οντάτε της Ιαπωνίας. Η μοναδική του ιστορία έχει αποτυπωθεί στις σελίδες βιβλίων ενώ έχει μεταφερθεί και στον κινηματογράφο.

Πρόκειται για τη συγκλονιστική ιστορία του πιο διάσημου Ακίτα που συνέχισε να περιμένει μέχρι το τέλος της ζωής του το αφεντικό του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή από εγκεφαλική αιμορραγία, σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό στην Ιαπωνία. «Τα σκυλιά Ακίτα είναι ήρεμα, έξυπνα, γενναία και υπάκουα στα αφεντικά τους», είπε ο Eietsu Sakuraba, συγγραφέας ενός παιδικού βιβλίου για τον Χάτσικο. «Από την άλλη πλευρά, είναι πεισματάρικα και επιφυλακτικά με τους ξένους».

Στο σημείο όπου περίμενε, έξω από τον σταμό Σιμπούγια στο Τόκιο έχει φιλοτεχνηθεί ένα μπρούτζινο άγαλμα στο οποίο καθημερινά φωτογραφίζονται εκατοντάδες επισκέπτες. Η ιστορία του διδάσκεται σε κάθε ένα σχολείο της Ιαπωνίας σαν παράδειγμα φιλίας, ύψιστης αφοσίωσης και πίστης.

«Ο Χάτσικο αντιπροσωπεύει τον "ιδανικό Ιάπωνα πολίτη" με την "αδιαμφισβήτητη αφοσίωσή του"», λέει η Κριστίν Γιάνο, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Χαβάης. Φέτος, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του θα πραγματοποιηθούν μια σειρά από εκδηλώσεις.

Στην ερώτηση του BBC αν θα συνεχίσει και στα επόμενα 100 χρόνια να φέρει το τίτλο του πιο πιστού φίλου του κόσμου, η Κριστίν Γιάνο απαντά θετικά επειδή ο «ηρωισμός του Χάτσικο» είναι διαχρονικός.

«Ακόμη και στα επόμενα εκατό χρόνια αυτή η άνευ όρων αφοσιωμένη αγάπη θα παραμείνει αναλλοίωτη και η ιστορία του Χάτσικο θα ζει για πάντα», δήλωσε το ίδιο αισιόδοξα και ο συγγραφέας. Σημειώνεται ότι στις 8 Μαρτίου 1935, περαστικοί βρήκαν τον Χάτσικο πεθαμένο σε ένα δρομάκι κοντά στον σταθμό της Σιμπούγια.

