Οικονομία

Ναυπακτία - απάτη: 40000 ευρώ... “έκαναν φτερά”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς κατάφεραν να εξαπατήσουν γυναίκα σε περιοχή της Ναυπακτίας.

-

Εξιχνιάσθηκε, μετά από ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας, υπόθεση απάτης, που διαπράχθηκε πριν από ένα χρόνο, σε περιοχή του Δήμου Ναυπακτίας, σε βάρος μίας γυναίκας.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για διάπραξη απάτης με υπολογιστή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, σε βάρος τριών ημεδαπών (δυο άνδρες – μια γυναίκα), τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, στις 8 Ιουνίου 2022 γυναίκα, επικοινώνησε τηλεφωνικά στο θύμα και προσποιούμενη εκπρόσωπο εταιρείας, κάτοικο του εξωτερικού, έπεισε την παθούσα να καταβάλλει χρηματικά ποσά ως επένδυση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Στη συνέχεια η παθούσα από την 9/6/2022 έως την 1/11/2022 κατέβαλε τμηματικά το χρηματικό ποσό των (40.547) ευρώ, σε λογαριασμούς των κατηγορούμενων, που ανήκουν σε εταιρείες ιδιοκτησίας της κατηγορούμενης γυναίκας και του ενός κατηγορούμενου άνδρα, με έδρες χώρες του εξωτερικού.

Επιπλέον, οι κατηγορούμενοι πίστωσαν δυο φορές στον λογαριασμό της παθούσας το συνολικό χρηματικό ποσό των 2.500 ευρώ, προκειμένου να μην γίνει αντιληπτή η παράνομη δραστηριότητα τους. Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσολογγίου, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας, προκειμένου να διακριβωθεί τυχόν εμπλοκή τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Πηγή: agriniopress.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντομπάσκετ - ΗΠΑ: Ο Χαρτ στην 12άδα κόντρα στην Ελλάδα

Δυτική Όχθη: Φονική αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ (εικόνες)

Επενδυτική βαθμίδα: Τα κρίσιμα ραντεβού με τους οίκους αξιολόγησης