Κακοποίηση ζώων - Βόλος: Πρόστιμο 60000 ευρώ για πνιγμό αλόγου

Το περιστατικό με τον φρικτό θάνατο του ζώου, ενώ ήταν δεμένο, έκανε γνωστό η Φιλοζωική Ομάδα Βόλου.

Δεμένο με σχοινί και νεκρό βρέθηκε χθες το βράδυ ένα άλογο σε παραποτάμια περιοχή του Βόλου, ενώ από δίπλα βρισκόταν δεμένο και ζωντανό ένα ακόμα άλογο. Και τα δύο ζώα ήταν ιδιοκτησίας 30χρονου, ο οποίος συνελήφθη.

Ο ιδιοκτήτης έδεσε στη συγκεκριμένη περιοχή τα δυο άλογα, αλλά το ένα εξ αυτών πνίγηκε από το σχοινί. Οι αστυνομικοί αξιοποιώντας πληροφορίες έφτασαν στον εντοπισμό και σύλληψη του δράστη, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση των νομοθεσιών περί ζωοκτονίας και περί ευζωίας ζώων συντροφιάς.

Στον 30χρονο ιδιοκτήτη επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 60.000€. Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Βόλου, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου.

Το περιστατικό έκανε γνωστό η Φιλοζωική Ομάδα Βόλου.

Όπως τονίζει «Μας ειδοποίησαν από την αστυνομία ,κάποιος έδεσε 2 αλόγα στον Κραυσίδωνα περιοχή Τσαλαπάτα ,το ένα μπλέχτηκε στα σχοινιά και πνίγηκε ,το άλλο είναι σε σοκ, υπάρχει κάποιος να βοηθήσει που έχει εγκαταστάσεις για αλόγα να το φιλοξενήσει; παίρνουμε ιππικό αλλά δεν το σηκώνουν ,ζητάμε βοήθεια για το ζωάκι».

