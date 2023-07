Κόσμος

Ουκρανία - FSB: Aπόπειρα δολοφονίας κατά του κυβερνήτη της Κριμαίας

Ο Σεργκέι Ακσιόνοφ ανέφερε σε ανάρτηση του στο Telegram, ότι είναι σίγουρος πως οι ιθύνοντες της απόπειρας θα ενοπιστούν και θα τιμωρηθούν, καθώς έχει εμπιστοσύνη στις αρμόδιες υπηρεσίες

Η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας (FSB) ανακοίνωσε σήμερα ότι απέτρεψε απόπειρα δολοφονίας κατά του διορισμένου από τη Μόσχα κυβερνήτη της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε η Ρωσία το 2014, και κατηγόρησε την Ουκρανία ότι ήθελε να τοποθετήσει βόμβα στο όχημά του.

«Απετράπη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του επικεφαλής της Κριμαίας, Σεργκέι Ακσιόνοφ, οργανωμένη από τις ουκρανικές ειδικές δυνάμεις», ανακοίνωσε η FSB, όπως μετέδωσαν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ένας Ρώσος πολίτης, γεννημένος το 1988, έχει συλληφθεί στο πλαίσιο της έρευνας, επεσήμανε η FSB, εξηγώντας ότι «τον στρατολόγησαν αξιωματούχοι της SBU», της ουκρανικής μυστικής υπηρεσίας, και ότι «έλαβε εκπαίδευση (…) στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων στη χρήση εκρηκτικών».

Ωστόσο «δεν πρόλαβε να θέσει σε εφαρμογή το σχέδιό του, διότι συνελήφθη την ώρα που έπαιρνε εκρηκτικό μηχανισμό από ένα κρησφύγετο», πρόσθεσε η ίδια πηγή. «Οι ειδικές μας υπηρεσίες εργάζονται με ξεκάθαρο και αποτελεσματικό τρόπο. Είμαι πεπεισμένος ότι οι υποκινητές αυτού του εγκλήματος θα εντοπιστούν και θα τιμωρηθούν», έγραψε ο Ακσιόνοφ στο Telegram, ευχαριστώντας την FSB που «εμπόδισε την απόπειρα δολοφονίας» του.

Το Κίεβο προς το παρόν δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο.

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, έχουν σημειωθεί πολλές επιθέσεις εναντίον αξιωματούχων της ρωσικής κατοχής, τις οποίες η Μόσχα αποδίδει στο Κίεβο.

