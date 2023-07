Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι προβλέψεις της Δευτέρας (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

Με αναφορές στα γεγονότα της Γαλλίας και τις προβλέψεις της προ μηνών ξεκίνησε την Δευτέρα, η Λίτσα Πατέρα, την ενότητα με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Η Λίτσα Πατέρα είπε ότι «ενώ κατά την διάρκεια μιας Πανσελήνου λέμε «προσέχετε, προσέχετε», αυτή είναι λίγο καλή, γιατί γίνεται στον άξονα Καρκίνου – Αιγόκερω, δηλαδή πρωταγωνιστούν αυτήν την περίοδο τα οικογενειακά και τα επαγγελματικά».

Η αστρολόγος συμπλήρωσε ότι «κάνει και μια όψη ο Δίας, που σημαίνει ότι ακόμη και σε κάποιες εντάσεις μπορεί να βρούμε κάποιες λύσεις. Η Παρασκευή είναι παρά πολύ ωραία για να δώσει λύσεις, άρα επωφεληθείτε».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





