Θερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν - Πόσο διαρκούν

Προσφορά αγαθών με σημαντική μείωση των τιμών από τα εμπορικά καταστήματα. Ποια Κυριακή τα μαγαζιά θα παραμείνουν ανοιχτά.

Πρεμιέρα κάνουν την Δευτέρα 10 Ιουλίου οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν έως και την Πέμπτη 31 Αυγούστου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος. Επίσης, στις 16 Ιουλίου ημέρα Κυριακή τα καταστήματα θα είναι ανοικτά σε όλη τη χώρα από 11 πμ έως 8 μμ.

«Κατά τη διάρκεια τόσο των εκπτώσεων όσο και του ανοίγματος των καταστημάτων την Κυριακή 16 Ιουλίου οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις θα εκθέσουν μεγάλη ποικιλία προϊόντων τους σε εξαιρετικά ελκυστικές και συμφέρουσες τιμές» σημειώνεται στην ανακοίνωση του ΣΕΛΠΕ.

Τι να προσέξουμε

Σύμφωνα με την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.

Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, η επίδειξη του παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επιβάλλεται. Το ποσοστό της έκπτωσης θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία.

Στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»). Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.

