“Ζήσε αλλιώς”: Μεταβολικό σύνδρομο και επιληψία την Δευτέρα

Σοφία Αλιμπέρτη, Κωνσταντίνος Δέδες και Κωνσταντίνος Ξένος, μας προσκαλούν στον ΑΝΤ1 για να μας βοηθήσουν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα.

«ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» λέει καθημερινά στις 16:00 στον ΑΝΤ1 η Σοφία Αλιμπέρτη και μαζί με τον Κωνσταντίνο Δέδε και τον Κωνσταντίνο Ξένο μάς προσκαλούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα μέσα από χρήσιμες συμβουλές υγείας και ευεξίας που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή μας.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ, ΣΤΙΣ 16:00

Πώς θα καταλάβουμε αν έχουμε μεταβολικό σύνδρομο; Ο ειδικός παθολόγος Νικήτας - Αλέξανδρος Σκληρός αναλύει όλα όσα πρέπει να ξέρουμε και ο διατροφολόγος Κωνσταντίνος Ξένος εξηγεί πώς ο γλυκαιμικός δείκτης μπορεί να γίνει σύμμαχος στο αδυνάτισμα.

Μύθοι και αλήθειες για την επιληψία. Ο Στυλιανός Γιαννακόδημος, νευρολόγος – επιληπτολόγος, μιλάει για ένα θέμα ταμπού που μας αφορά όλους.

Πού θα πάει αυτή η βαλίτσα… τόσο ακατάστατη; Η δημοσιογράφος Σίσσυ Καλλίνη μάς δείχνει έξυπνες λύσεις για το πώς μπορούμε θα φτιάξουμε τη βαλίτσα μας εύκολα και γρήγορα εξοικονομώντας χώρο!

