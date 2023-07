Κόσμος

Ουκρανία - Μεντβέντεφ: Πιθανή η πυρηνική σύγκρουση

Ο Μεντβέντεφ προειδοποιεί ότι η αντιπαράθεση της Μόσχας με τη Δύση θα διαρκέσει δεκαετίες και ότι η σύγκρουση με την Ουκρανία μπορεί να γίνει μόνιμη

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, προειδοποιεί ότι η αντιπαράθεση της Μόσχας με τη Δύση θα διαρκέσει δεκαετίες και ότι η σύγκρουση με την Ουκρανία μπορεί να γίνει μόνιμη.

Ο Μεντβέντεφ, που κάποτε θεωρούνταν στη Δύση ως φιλελεύθερος εκσυγχρονιστής, έχει αναδειχθεί σε ένα από τα πιο «ειλικρινή» γεράκια της Ρωσίας από τότε που η Μόσχα ξεκίνησε την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», στην Ουκρανία πέρυσι, γράφει το Reuters.

Τώρα αναπληρωτής επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας, οι απόψεις του αντικατοπτρίζουν μέρος της σκέψης στο ανώτατο επίπεδο του Κρεμλίνου, σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους.

Σε άρθρο για την κυβερνητική εφημερίδα Rossiiskaya Gazeta, είπε ότι οι εντάσεις μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης ήταν «πολύ χειρότερες» από ό,τι κατά τη διάρκεια της κρίσης των πυραύλων της Κούβας το 1962, όταν ο κόσμος βρισκόταν στο χείλος μιας πυρηνικής ανάφλεξης.

Ένας πυρηνικός πόλεμος ήταν «πολύ πιθανός», αλλά ήταν, επίσης, απίθανο να έχει νικητές, είπε ο Μεντβέντεφ, ο οποίος έχει επανειλημμένα πει ότι η δυτική υποστήριξη στην Ουκρανία αυξάνει τις πιθανότητες πυρηνικής σύγκρουσης.

Στην ίδια συνέντευξη αναφέρεται στις έντονες διαφορές σχετικά με την Ουκρανία, την κατεύθυνση της ανθρωπότητας και τον τρόπο δομής της παγκόσμιας τάξης. «Ένα πράγμα που δεν αρέσει να παραδέχονται οι πολιτικοί όλων των πλευρών: μια τέτοια Αποκάλυψη δεν είναι μόνο δυνατή, αλλά και αρκετά πιθανή», έγραψε ο Μεντβέντεφ.

Δυτικοί αναλυτές θεωρούν αυτό που λένε ότι είναι το «πυρηνικό κροτάλισμα» του Μεντβέντεφ ως τακτική που στοχεύει να τρομάξει τη Δύση να μειώσει τη στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία και να οδηγήσει το Κίεβο να ξεκινήσει ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Μόσχα.

