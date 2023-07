Πολιτική

Μαρινάκης: Οι Σπαρτιάτες θα αντιμετωπιστούν πολιτικά και κοινοβουλευτικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης στην παρθενική ενημερωση των πολιτικών συντακτών απο την θέση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου.

-

«Οι πολιτικές ηγεσίες των δύο αρμόδιων υπουργείων καθώς και οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες επενέβησαν άμεσα όπως είχαν καθήκον, δείχνοντας άμεσα αντανακλαστικά. Η τήρηση της νομοθεσίας είναι κάτι αδιαπραγμάτευτο για την κυβέρνηση, κάτι που δείχνει και με τις πολιτικές της. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε προς όφελος του συνόλου των εργαζομένων» σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απαντώντας σε ερώτηση για το περιστατικό του εργαζόμενου στη Ρόδο.

Εντείνονται οι έλεγχοι και θα ενταθούν ακόμη περισσότερο είπε ο κ. Μαρινάκης απαντώντας σε ερώτηση για καταγγελίες τουριστών για υπερβολικές χρεώσεις σε νησιά, προσθέτοντας «εμείς θέλουμε τις καταγγελίες των πολιτών και τις καταγγελίες τουριστών και θα εξετάζεται κάθε καταγγελία και καθετί που θα γίνεται γνωστό ακόμη και από τα social media, με όσα προβλέπει ο νόμος. Και θα υπάρχουν άμεσες επεμβάσεις για την τήρηση της νομιμότητας».

Αναφερόμενος στο κόμμα Σπαρτιάτες είπε: «το προηγούμενο διάστημα εξαντλήσαμε κάθε περιθώριο που μας έδινε το Σύνταγμα και οι νόμοι έτσι ώστε να μην δίνεται η δυνατότητα νομικά, ο Αρειός Πάγος πάντοτε κρίνει, σε εγκληματικές οργανώσεις ή σε ανθρώπους που έχουν καταδικαστεί για τέτοια αδικήματα να αποτελούν αρχηγούς κομμάτων τα οποία θα εισέλθουν στη συνέχεια στη βουλή. Είχαμε και τις σχετικές αποφάσεις. Οι Σπαρτιάτες θα αντιμετωπιστούν στη Βουλή, κοινοβουλευτικά και πολιτικά» υπογράμμισε.

Για το εάν η ΝΔ προσφύγει στο εκλογοδικείο επανάλαβε ότι οι Σπαρτιάτες αντιμετωπιστούν κοινοβουλευτικά και πολιτικά. «Προφανώς όποιος έχει μεμονωμένα δικαίωμα να κάνει προσφυγή είναι αναφαίρετο δικαίωμά του. Το κρίσιμο νομικό θέμα, το οποίο δεν είμαστε δικαστήριο να το κρίνουμε, είναι αν κάποιος, ο οποιοσδήποτε, είναι ο πραγματικός και ουσιαστικός αρχηγός του κόμματος αυτού» συμπλήρωσε.

Νωρίτερα, ο νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κατά την πρώτη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ξεκινώντας ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την τιμή να τον ορίσει σε αυτή τη θέση και είπε ότι δεσμεύεται να ανταποκριθεί με όλες του τις δυνάμεις σε αυτά τα απαιτητικά καθήκοντα, ελπίζοντας σε μία καλή και παραγωγική συνεργασία.

«Η σωστή και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών είναι θεμέλιο της Δημοκρατίας και δεν πρέπει να αφήσουμε στην παραπληροφόρηση, την ελλιπή ενημέρωση, στα fake news να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη», τόνισε ο νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Στις εκλογές της 25ης Ιουνίου οι Έλληνες πολίτες έδωσαν μία ξεκάθαρη εντολή: εντολή στην προκοπή, στη δουλειά, στις ταχείες μεταρρυθμίσεις και τις βαθιές τομές στις εκκρεμότητες του παρελθόντος», επεσήμανε.

«Η ψήφος των Ελληνίδων και των Ελλήνων σηματοδοτεί την ανάγκη να πάμε ενωμένοι μπροστά για να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τις παθογένειες που μας κρατούσαν δέσμιους στο παρελθόν. Να προχωρήσουμε σε ακόμα περισσότερες αλλαγές που έχουν ανάγκη (οι πολίτες). Να κάνουμε καθημερινά τη ζωή τους καλύτερη σε μια ακόμα πιο ισχυρή πιο παραγωγική χώρα». Υπογράμμισε επίσης: «φιλοδοξούμε να αντιμετωπίσουμε με αποφασιστικότητα τον μοναδικό μας αντίπαλο, που δεν είναι άλλος από τα προβλήματα των πολιτών. Να στηρίξουμε την κοινωνία και να προωθήσουμε την ευημερία των Ελληνίδων και των Ελλήνων με καλύτερη και μεγαλύτερη ανάπτυξη».

Σχετικά με τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ανέφερε ότι σε αυτό τέθηκε από τον πρωθυπουργό το πλαίσιο λειτουργίας της κυβέρνησης. «Στα μέλη του υπουργικού συμβουλίου δόθηκαν οι στόχοι ανά χαρτοφυλάκιο. Πρόκειται για 120 μεταρρυθμίσεις συνολικά, 79 ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης καθώς και 959 επιχειρησιακές δράσεις σε βάθος τετραετίας». Επανέλαβε τις 4 βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης που είναι: «καλύτεροι μισθοί, καλύτερη δημόσια υγεία, καλύτερο κράτος, καλύτερη ζωή σε μια ισχυρή Ελλάδα».

Για τη συμμετοχή του πρωθυπουργού στη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες και τη συνάντησή του με την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα ανέφερε ότι στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε το ζήτημα του μεταναστευτικού. «Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η αντιμετώπιση του μεταναστευτικού αποτελεί ευρωπαϊκή υποχρέωση. Αναφέρθηκε στη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στη φύλαξη των συνόρων της που αποτελούν και σύνορα της Ευρώπης ενώ έδωσε έμφαση στη συμβολή του Λιμενικού Σώματος που καθημερινά σώζει χιλιάδες ζωές και στη μείωση κατά 90% των μεταναστευτικών ροών προς τα ελληνικά νησιά. Διεμήνυσε πως είναι άκρως σημαντική η εξάρθρωση των κυκλωμάτων των διακινητών κάτι που πλέον αποτελεί και κοινή ευρωπαϊκή παραδοχή». Ανέφερε επίσης πως κοινό κείμενο συμπερασμάτων δεν εκδόθηκε καθώς διατυπώθηκαν διαφωνίες από πλευράς Ουγγαρίας και Πολωνίας.

Για την τηλεφωνική επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, επεσήμανε ότι τον συνεχάρη για την επιτυχία του στις εκλογές και τόνισε ότι προσβλέπει σε ακόμα στενότερη συνεργασία με την Ελλάδα ιδιαίτερα στους τομείς της άμυνας και της ενέργειας όπως και το γεγονός ότι η χώρα μας αποτελεί αξιόπιστο εταίρο και σύμμαχο στην περιοχή.

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι στο πλαίσιο του προγραμματισμού της Κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο Τρίτη 4 Ιουλίου στις 10:00 θα επισκεφτεί το Υπουργείο Υγείας και την Παρασκευή 7 Ιουλίου θα επισκεφτεί το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, στο ίδιο πλαίσιο, ο πρωθυπουργός θα έχει σήμερα συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου με τις πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ειδήσεις σήμερα:

IDOLS - Βασίλης Κωνσταντινίδης: Πέθανε η “ψυχή” του συγκροτήματος (εικόνες)

Σίφνος: Θρίλερ με τον θάνατο γυναίκας που πήγε για δουλειά στο νησί (εικόνες)

Εκλογές - Βουλή: Η ορκωμοσία των 300 βουλευτών (εικόνες)