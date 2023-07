Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Οι αποφάσεις της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Ορίστηκαν οι επικεφαλής του κόμματος που θα το φέρουν έως τη διαδικασία εκλογής νέου προέδρου.

Τον Σωκράτη Φάμελλο ψήφισε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για πρόεδρό της κάνοντας δεκτή την πρόταση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος.

Στο ίδιο πλαίσιο εξέλεξε κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους τους Νάσο Ηλιόπουλο, Νίκο Παππά και Θεοδώρα Τζάκρη.

Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας θα είναι ο Διονύσης Καλαματιανός και διευθυντής ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα προτείνει για αντιπρόεδρο της Βουλής την Όλγα Γεροβασίλη. Επίσης αποφάσισε να υπερψηφίσει την πρόταση για πρόεδρο της Βουλής τον Κώστα Τασούλα.

Θέμα, όμως, που απασχόλησε την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είναι η χωροταξία της νέας κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας καθώς στην ίδια πτέρυγα, στα αριστερά στην αίθουσα της Βουλής, είχαν τοποθετηθεί και οι εκπρόσωποι των Σπαρτιατών, ανάμεσα μάλιστα στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε διαμαρτυρία και συζήτηση με τον Κώστα Τασούλα προκειμένου να αλλάξει η χωροταξία.

