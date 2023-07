Κοινωνία

Κλέφτης στην Αθήνα κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας στη Μύκονο

Μετά από τρία χρόνια εξιχνιάστηκε η απόπειρα δολοφονίας επιχειρηματία στη Μύκονο. Πώς έγινε η σύλληψή του.

Ως δράστης της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος επιχειρηματία πριν από τρία χρόνια στην Μύκονο, ταυτοποιήθηκε 34χρονος, ο οποίος συνελήφθη μετά από καταδίωξη πριν από μια εβδομάδα στην Αθήνα, για εντελώς διαφορετική υπόθεση, αλλά τα στοιχεία που υπήρχαν σε βάρος του τον πρόδωσαν.

Συγκεκριμένα, ο 34χρονος μαζί με έναν συνεργό του, την περασμένη Δευτέρα 25-6-2023, προσπάθησαν να διαφύγουν μετά από επεισόδιο στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας, τραυμάτισαν κατά την διαφυγή τους υπάλληλο σεκιούριτι, σπάζοντας τζαμαρία καταστήματος, αλλά μετά από καταδίωξη ο ένας συνελήφθη σε κοντινή απόσταση, ενώ ο 34χρονος λίγο αργότερα στη Λεωφόρο Κηφισού στα Πατήσια, όπου ακινητοποιήθηκε το αυτοκίνητο του.

Στην κατοχή και των δύο βρέθηκαν δύο πιστόλια και μεγάλο χρηματικό ποσό.

Από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Ασφαλείας Αττικής, ο 34χρονος ταυτοποιήθηκε ως δράστης της απόπειρας ανθρωποκτονίας, που είχε γίνει τις βραδινές ώρες της 21-9-2020 στην περιοχή Τούρλο της Μυκόνου, σε βάρος 44χρονου επιχειρηματία. Τότε ο κατηγορούμενος, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, επιτέθηκε με σιδερένιο λοστό στον 44χρονο επιχειρηματία, την ώρα που έβγαινε από το αυτοκίνητο του για να μπει στο σπίτι του και τον τραυμάτισε σοβαρά, καταφέρνοντας του πολλά χτυπήματα στο κεφάλι και διάφορα σημεία του σώματος του.

Το προανακριτικό υλικό που συλλέχθηκε για την υπόθεση, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Σύρου, προκειμένου να συσχετισθεί με την αρχική δικογραφία που είχε σχηματισθεί από το Αστυνομικό Τμήμα Μυκόνου σε βάρος του 34χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Από τη συνεχιζόμενη έρευνα του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, ταυτοποιήθηκε ως δράστης απόπειρας ανθρωποκτονίας στη Μύκονο o 34χρονος αλλοδαπός που συνελήφθη πρώτες πρωινές ώρες της 25-6-2023 στη Λεωφόρο Κηφισού στα Πατήσια μετά από καταδίωξη που ξεκίνησε από εμπορικό κέντρο στην Αθηνά (σχετικό το από 25-6-2023 Δελτίο Τύπου).

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 21-9-2020 στην περιοχή Τούρλο της Μυκόνου, ο κατηγορούμενος επιτέθηκε με χρήση σιδερένιου λοστού σε βάρος 44χρονου ημεδαπού κατά την αποβίβαση του από το αυτοκίνητο του, τραυματίζοντας τον στο κεφάλι και σε διάφορα σημεία του σώματος.

Το προανακριτικό υλικό που συλλέχθηκε θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Σύρου, προκειμένου να συσχετισθεί με την αρχική δικογραφία που είχε σχηματισθεί από το Αστυνομικό Τμήμα Μυκόνου σε βάρος του 34χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων».

