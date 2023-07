“The 2Night Show” τη Δευτέρα με λαμπερή παρέα (εικόνες)

Life

Ο καθένας ξεχωριστός στο χώρο του κι ο καθένας με το δικό του στίγμα. Οι ξεχωριστοί καλεσμένοι του Γρηγόρη Αρναούτογλου τη Δευτέρα.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Ιωάννη Παπαζήση. Ο ταλαντούχος ηθοποιός μοιράζεται στιγμές από την επαγγελματική και προσωπική του πορεία.

Μεταξύ άλλων, μιλάει για την «ξενομανία» που είχε από μικρός, το απωθημένο του για καριέρα στο εξωτερικό, αλλά και για τη μεγαλύτερη «βλακεία» που έκανε και του στέρησε ένα όνειρο ζωής.

Σε ποια παράσταση κόντεψε να λιποθυμήσει από το άγχος του πριν βγει στη σκηνή;

Τι τον έμαθε για τη ζωή ο γιος του; Τέλος, αποκαλύπτει τη «σκληρή» εξέλιξη που θα έχει ο ρόλος του στη σειρά «Όρκος ΙΙ» και ανακοινώνει την καλοκαιρινή του περιοδεία με την «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή.

Στην παρέα του αποψινού «The 2Night Show», έρχεται και η Μαρία Νικολαΐδου. Η κόρη του μεγάλου τραγουδιστή Απόστολου Νικολαΐδη, ξεφυλλίζει τις πιο σημαντικές «σελίδες» της ζωής του πατέρα της.

Πόσα χρόνια της πήρε για να ολοκληρώσει τη βιογραφία του και γιατί το θεωρούσε «ιερό σκοπό»; Πότε ένιωσε «ριγμένος» ο πατέρας της και εγκατέλειψε την Ελλάδα; Γιατί δεν αποδεχόταν τον όρο «ρεμπέτης»;

Επίσης, μιλάει για τη συνεργασία που είχε με μεγάλα ονόματα της εποχής του, όπως ο Μανώλης Χιώτης, ο Βασίλης Τσιτσάνης και ο Απόστολος Καλδάρας, αλλά και για τον δίσκο του με τα «απαγορευμένα», που έκανε πάταγο.

Τέλος, μιλάει για τη στοργική σχέση τους, περιγράφει τον «ανυποχώρητο» χαρακτήρα του και τις σταθερές αρχές που είχε στη ζωή του.

Στο αποψινό «The 2Night Show», ο Γρηγόρης υποδέχεται και τον Πέτρο Κουϊούρη. Ο επιτυχημένος φωτογράφος μοιράζεται την ιστορία της ζωής του και εξηγεί πως βρέθηκε από μπάρμαν στη Μύκονο να συνεργάζεται με τα μεγαλύτερα περιοδικά μόδας του κόσμου.

Ποιος άνθρωπος ήταν το «εισιτήριό» του για την Αμερική; Ποιο «ψεματάκι» του άνοιξε τις πόρτες για την πρώτη του δουλειά; Γιατί δεν έχει συνεργαστεί, ακόμη, με ελληνικά περιοδικά και για ποιο λόγο δεν νιώθει έτοιμος να επιστρέψει στην Ελλάδα;

Μεταξύ άλλων, μιλάει για τα λαμπερά πρόσωπα που απαθανάτισε με τον φακό του, τον Ζέιν Μάλικ, την εντυπωσιακή Μπέλα Χαντίντ, την Κοκό Ροσά και τα αμέτρητα εξώφυλλα που φέρουν την «υπογραφή» του.

Τέλος, μιλάει για τα παιδικά του χρόνια ως αθλητής κολύμβησης, τη στήριξη που είχε από την οικογένειά του σε κάθε του βήμα και περιγράφει τις πρώτες αντιδράσεις του, όταν πάτησε το πόδι του για πρώτη φορά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 23:30

Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

#The2NightShow

