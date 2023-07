Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στην Άσσηρο

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση. Στην "μάχη" της κατάσβεσης επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άσσηρος της Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο επιχείρησαν 23 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, έξι οχήματα και ένα ελικόπτερο και έθεσαν την φωτιά υπό έλεγχο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άσσηρος Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 23 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 6 οχήματα και 1 Ε/Π.

