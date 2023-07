Κοινωνία

Missing alert για 14χρονη

Συναγερμός στις Αρχές για την εξαφάνιση ανήλικης. Πού και πότε χάθηκαν τα ίχνη της.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση ενός 14χρονου κοριτσιού από τον Κορυδαλλό.

Η ανακοίνωση του "Χαμόγελου του Παιδιού":

Στις 02/07/2023, απογευματινές ώρες εξαφανίστηκε από την περιοχή του Κορυδαλλού Αττικής, η Βενετία Λ., 14 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 03/07/2023 για την εξαφάνιση και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο. Η Βενετία Λ. έχει καστανά μαλλιά με δύο ξανθές ανταύγειες, πράσινα μάτια, έχει ύψος 1,65 και έχει κανονικό βάρος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λευκό μπλουζάκι, μαύρο τζιν και άσπρα-μπλε Nike παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple.

