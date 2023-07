Αθλητικά

Formula 1 - GP Βελγίου: Μεγάλος διαγωνισμός του ΑΝΤ1+ με δώρο ταξίδι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καυτός Ιούλιος ταχύτητας με νέο μεγάλο διαγωνισμό Formula 1 από το ΑΝΤ1+. Δείτε όλες τις λεπτομέρειες.

-

Το ΑΝΤ1+ και η Skylines.gr δίνουν σε δύο υπερτυχερούς την ευκαιρία να νιώσουν από κοντά την έκσταση της ταχύτητας του κορυφαίου πρωταθλήματος του μηχανοκίνητου αθλητισμού διεκδικώντας ένα φανταστικό 3ήμερο ταξίδι στις Βρυξέλλες και 2 εισιτήρια για το Grand Prix του Βελγίου από τη Skylines.gr!

Ο μεγάλος νικητής του διαγωνισμού θα κερδίσει 2 Speed Corner εισιτήρια στην ανατρεπτική πίστα του Σπα για το Sprint Race του Σαββάτου και το Grand Prix της Κυριακής, μαζί με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή με πρωινό για 2 άτομα σε κεντρικό ξενοδοχείο 4 αστέρων στις Βρυξέλλες, αλλά και όλες τις μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο και την πίστα του Σπα! Δικαίωμα συμμετοχής στον μεγάλο διαγωνισμό έχουν όλοι οι νέοι και υφιστάμενοι συνδρομητές του ΑΝΤ1+.

Στο ΑΝΤ1+ η αδρεναλίνη ανεβαίνει στα ύψη με τον πιο καυτό μήνα της Formula 1 να βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι συνδρομητές του ΑΝΤ1+ ζουν την απόλυτη εμπειρία του παγκόσμιου πρωταθλήματος με τέσσερα κορυφαία Grand Prix μέσα στον Ιούλιο. Η πλατφόρμα μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά όλες τις ελεύθερες και κατατακτήριες δοκιμές, αλλά και όλα τα Grand Prix χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις αποκλειστικά στο ειδικό θεματικό κανάλι «Formula 1». Όλοι οι αγώνες των πρωταθλημάτων F1, F2 και F3 προβάλλονται live και on demand, μαζί με πλούσιο υλικό από ιστορικές στιγμές του μηχανοκίνητου αθλητισμού και όλο το περιεχόμενο της streaming πλατφόρμας, αποκλειστικά στο antennaplus.gr.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: νεκρά δύο αδέρφια με διαφορά λίγων ωρών

Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου: Κόβουν… την ανάσα οι εργασίες Γάλλων αλπινιστών (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: πέταξε στα σκουπίδια χρυσαφικά - “Επιχείρηση” για την επιστροφή τους