Life

“Παγιδευμένοι”: Μια “ανάσα” πριν από το τέλος (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια γεύση από το αποψινό, προτελευταίο επεισόδιο της σειράς «Παγιδευμένοι».

-



«Χωρίς θάρρος δεν μπορεί να υπάρχει αλήθεια και χωρίς αλήθεια δεν μπορεί να υπάρχει καμιά άλλη αρετή», Sir Walter Scott



Όλοι, πλέον, γνωρίζουν την ενοχή του Άκη για τον φόνο του Κοσμά. Δεν έχουν, όμως, στοιχεία στα χέρια τους. Μόνη τους ελπίδα να βρεθεί το κινητό του Άκη, που έχει κρατήσει ο Αλέκος, και πιθανότατα περιέχει ατράνταχτες αποδείξεις. Πώς, όμως, θα μπορέσουν να το πάρουν;

Ο Αλέκος, από την άλλη, γίνεται έξαλλος με την αίτηση διαζυγίου που κατέθεσε η Υβόννη.

Η Άννα θα δράσει με τον δικό της τρόπο για να παγιδεύσει τον Αλέκο. Κάτι που βρίσκει αντίθετο τον Δημήτρη, ο οποίος ανησυχεί για την ασφάλειά της.

Η Άννα θα ζητήσει τη βοήθεια του Μάρκου και του Νίκου, για να βάλει σε εφαρμογή ένα παράτολμο σχέδιο. Θα την βοηθήσουν; Ή θα την προδώσουν στον Αλέκο; Μήπως, η Άννα δεν έκανε καλά που τους εμπιστεύτηκε;





ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, , Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή, η Ταμίλλα Κουλίεβα

Στον ρόλο της Αγγελικής Ρούσσου, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιάννης Λαπατάς

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

#Pagidevmenoi

Ειδήσεις σήμερα:

Πτήση Θεσσαλονίκη – Βαρκελώνη: Αναγκαστική προσγείωση στη Νάπολη

Κλέφτης στην Αθήνα κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας στη Μύκονο

Θεσσαλονίκη: Αγωνία για το νεογνό που μεταφέρθηκε από την Πτολεμαΐδα συνοδεία αστυνομίας





Gallery