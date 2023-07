Πολιτική

Πιερρακάκης - Ιερώνυμος: Συνάντηση με στόχο τη συνεργασία Πολιτείας και Εκκλησίας

Ο νέος υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκος Πιερρακάκης συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο. Τι συζήτησαν.

Την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών επισκέφθηκε το μεσημέρι ο νέος υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκος Πιερρακάκης, άμα τη αναλήψει των καθηκόντων του, όπου συνομίλησε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο.

Επί της υποδοχής του υπουργού και της συνοδείας του στην είσοδο του Αρχιεπισκοπικού Μεγάρου ήταν ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών αρχιμανδρίτης π. Βαρνάβας Θεοχάρης.

Εν συνεχεία, κατευθύνθηκε προς το Γραφείο του Μακαριωτάτου ο οποίος και τον καλωσόρισε. Τον υπουργό Παιδείας συνόδευσε ο γενικός γραμματέας Θρησκευμάτων, Γιώργος Καλαντζής, και ο διευθυντής του πολιτικού του γραφείου, Νίκος Δημάκης.

Στη συνάντηση παρέστη και ο αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, επίσκοπος Ωρεών Φιλόθεος.

«Είναι χαρά και τιμή μου που θα συνεργαστούμε σε βάθος στο πλαίσιο των νέων καθηκόντων μου με σεβασμό στους διακριτούς ρόλους. Μια σχέση συναλληλίας που έρχεται να ωφελήσει και τη χώρα και τον Ελληνισμό», δήλωσε ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης.

Από την πλευρά του, ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας μίλησε για πολλές εκκρεμότητες, μεγάλης και μικρής σημασίας, ενώ τόνισε ότι «Έχουμε όλη τη διάθεση με πολύ σεβασμό, γνωρίζοντας την εποχή που ζούμε και τα πρόβλημα που εμφανίζονται κάθε μέρα. Έχουμε τη διάθεση όλη η Ιεραρχία, όλη η Εκκλησία, να προχωρήσουμε μπροστά από κοινού», και ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο του υπουργού.

Η κατ' ιδίαν συζήτηση των δύο πλευρών διήρκησε κάτι περισσότερο από μία ώρα.

Υπενθυμίζεται ότι ο νέος υπουργός Παιδείας, ο οποίος στην προηγούμενη κυβέρνηση Μητσοτάκη διετέλεσε υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του είχε συνεργαστεί με την Εκκλησία της Ελλάδος στον τομέα της ψηφιοποίησης αρχείων και ιερών κειμηλίων καθώς και σε άλλους τομείς.

