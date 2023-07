Αθλητικά

Ο Βιεϊρίνια “κλείνει” την καριέρα του στην Τούμπα

Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ ολοκληρώνει την καριέρα του στην Τούμπα και η συγκίνηση ξεχειλίζει και από τις δύο πλευρές.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας (3/7) την ανανέωση για ακόμη έναν χρόνο του συμβολαίου του αρχηγού Αντρέ Βιεϊρίνια. «Ο 37χρονος Πορτογάλος, που έγινε για χάρη του ΠΑΟΚ Έλληνας, ο μεσοεπιθετικός που για τις ανάγκες της ομάδας αγωνίστηκε μέχρι και ως στόπερ, θα τελειώσει την καριέρα του στην Τούμπα, όπως αρμόζει στην ιστορία μας, χαρίζοντας την ποιότητα, την προσωπικότητα και την εμπειρία του για μια τελευταία χρονιά. Ευχόμαστε να είσαι υγιής και να το απολαύσεις Αρχηγέ!», αναφέρει η σχετική, λιτή ανακοίνωση για τον Βιεϊρίνια.

Ο γεννημένος στο Γκιμαράες μπακ χαφ μετακόμισε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη το 2008, ως δανεικός από την Πόρτο. Έμεινε τελικά ως το 2012, χρονιά που πήρε μεταγραφή για την Bundesliga και τη Βόλφσμπουργκ. Το καλοκαίρι του 2017 επέστρεψε στην Τούμπα, για να κατακτήσει ένα πρωτάθλημα και τρία κύπελλα Ελλάδας. Είναι δε και ο ρέκορντμαν συμμετοχών για ξένο παίκτη του ΠΑΟΚ, έχοντας «γράψει» 303 εμφανίσεις.

Στην πρώτη του ανάρτηση έπειτα από την ανανέωση του συμβολαίου του μέχρι το καλοκαίρι του 2024, ο Βιεϊρίνια έγραψε: «Μέχρι σήμερα ο Θεός με ευλόγησε να κάνω όλα μου τα όνειρα πραγματικότητα με τον ΠΑΟΚ. Πρωτάθλημα, Κύπελλα, ευρωπαϊκές πορείες. Μέχρι σήμερα τήρησα τον λόγο που έδωσα στους ΠΑΟΚτσήδες. Έφυγα ακόμη κι αν δεν ήθελα, γιατί η ομάδα το είχε ανάγκη. Γύρισα σε μια ηλικία παραγωγική, αφήνοντας πίσω μεγάλες προτάσεις από μεγάλα πρωταθλήματα, γιατί δεν ήθελα να επιστρέψω για τα τελευταία ένσημα. Τώρα ήρθε η στιγμή να ευχαριστήσω εγώ τον ΠΑΟΚ και τον Ιβάν Σαββίδη που μου δίνουν την δυνατότητα να κλείσω την καριέρα μου όπως το ονειρεύτηκα. Μέσα στην Τούμπα, αρχηγός, μπροστά σας, όποτε ο προπονητής με φωνάξει. Ελπίζω να είναι μια ιστορική χρονιά για τον ΠΑΟΚ, όσο θα είναι ιστορική για εμένα. Η τελευταία μου. Πάμε ΠΑΟΚάρα!».

