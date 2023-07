Πολιτική

Βουλή: Διαμαρτυρία ΣΥΡΙΖΑ για τον χωρισμό των βουλευτών του στα έδρανα

Επιστολή διαμαρτυρίας έστειλε ο νέος, μεταβατικός, πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στον πρόεδρο της Βουλής.

Επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, σχετικά με την χωροθέτηση των κοινοβουλευτικών ομάδων, έστειλε ο πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, αμέσως μετά τη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας για την ορκωμοσία των βουλευτών. Μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισημαίνει τόσο «την απαράδεκτη διάσπαση του χώρου καθισμάτων της αξιωματικής αντιπολίτευσης» όσο και την ‘επιλογή τοποθέτησης στα αριστερά έδρανα της Βουλής του κόμματος των ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ».

Αναλυτικά η επιστολή του Σωκράτη Φάμελλου έχει ως εξής

«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Μετά την σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας για την ορκωμοσία των βουλευτών οφείλω να σας καταθέσω την έντονη διαμαρτυρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. για την αρχική επιλογή των θέσεων των κοινοβουλευτικών ομάδων.

Θεωρούμε απαράδεκτο και αδιανόητο ότι επιλέχθηκε να διασπαστεί ο χώρος των καθισμάτων της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ώστε να μην υπάρχει συνέχεια των θέσεων των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές για τα κοινοβουλευτικά δεδομένα.

Θεωρούμε επίσης απαράδεκτο ότι επιλέχθηκε η τοποθέτηση του κόμματος ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ στα έδρανα της αριστεράς στη Βουλή κάτι αναντίστοιχο με την ιστορία της Βουλής και γενικότερα των κοινοβουλίων αλλά και με τον κοινοβουλευτικό κανόνα.

Πιστεύω ότι είναι υποχρέωσή σας να προβείτε άμεσα στην αποκατάσταση των ανωτέρω διότι δεν μπορεί να ξεκινήσει η κοινοβουλευτική περίοδος με τόσο σοβαρές παραβιάσεις των κανόνων και της δεοντολογίας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για την επίλυση των ανωτέρω, καθώς γνωρίζετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. διαχρονικά συμβάλλει και στηρίζει την λειτουργία της Βουλής και προασπίζεται τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες ως βάση της εμπιστοσύνης και του σεβασμού και της κοινωνίας προς αυτές.

Παρακαλούμε ενημερώστε μας άμεσα για τις ενέργειες σας και τις αποφάσεις σας».

