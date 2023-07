Αθλητικά

Formula 1 - GP Αυστρίας: Πρωτιά στην τηλεθέαση με νίκη του Φερστάπεν

Από υψηλές ταχύτητες και πρωτιά στην τηλεθέαση ολοκληρώθηκε το 9ο Grand Prix στην Αυστρία με απόλυτο κυρίαρχο τον Μαξ Φερστάπεν.

Το 9ο Grand Prix του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1, που πραγματοποιήθηκε στην πίστα «Red Bull Ring» της Αυστρίας και μεταδόθηκε ζωντανά και αποκλειστικά την Κυριακή 2 Ιουλίου από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+, είχε νικητή, και πάλι, τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος σε μια επίδειξη δύναμης σημείωσε δυο νίκες, δυο pole και ταχύτερο γύρο και αναδείχτηκε ο απόλυτος κυρίαρχος του αγώνα.

Η αναμέτρηση των οδηγών κέρδισε το ενδιαφέρον των φίλων της Formula 1, καθώς στο δυναμικό κοινό 18-54 ο αγώνας στην Αυστρία κατέγραψε 20,7% και ήταν πρώτος στη ζώνη προβολής του με διαφορά 7,3 μονάδες από το δεύτερο κανάλι. Οι άνδρες έδειξαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις μάχες των μονοθέσιων της Formula 1, με το ανδρικό κοινό ηλικίας 25-34 να φτάνει το 33,4% και τους άνδρες 45-54 το 27,6%. Και οι γυναίκες, όμως, είδαν Formula 1, αφού σε επιμέρους κοινό (18-24) η τηλεθέαση χτύπησε κόκκινο σημειώνοντας 43,9%! Επίσης, η εκπομπή «FORMULA 1 SHOW», που προηγήθηκε του αγώνα, στους άνδρες ηλικίας 25-44 έφτασε το 16,7% και στις γυναίκες ηλικίας 18-24 το 21,1%.

Ο ΑΝΤ1, για πρώτη φορά εδώ και 7 χρόνια στην ιστορία της τηλεοπτικής προβολής της Formula 1 στην Ελλάδα, κάλυψε ζωντανά από την πίστα της Αυστρίας το Grand Prix με 6μελή αποστολή. Οι δημοσιογράφοι Μαρία Ανδρεάδη, Τάκης Πουρναράκης, Πάνος Σεϊτανίδης, ο σχολιαστής Τζώρτζης Μαρκογιάννης και οι τεχνικοί Μάριος Τζομπανίδης και Παύλος Θεοφιλόπουλος βρέθηκαν στην Αυστρία, ενώ και η εκπομπή «FORMULA 1 SHOW», μεταδόθηκε από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+ ζωντανά από τα paddock και το grid του «Red Bull Ring».

Η εκπομπή «FORMULA 1 SHOW», φιλοξένησε μεταξύ άλλων και μία αποκλειστική συνέντευξη του τεχνικού διευθυντή της Aston Martin, Τομ ΜακΚαλόου, στον Πάνο Σεϊτανίδη. Δείτε το σχετικό βίντεο εδώ: https://www.antenna.gr/watch/1650274/o-texnikos-dieythyntis-tis-aston-martin-apokleistika-se-ant1-ant1-

Ακόμα, ο διευθυντής των μονοθεσίων της FIA, Νικόλας Τομπάζης μίλησε ζωντανά στην εκπομπή «FORMULA 1 SHOW» και στους Τάκη Πουρναράκη και Πάνο Σεϊτανίδη. Δείτε το σχετικό βίντεο εδώ: https://www.antenna.gr/watch/1650270/o-dieythyntis-monothesion-tis-fia-nikolas-tompazis-zontana-sto-formula-1-show

ΟΣΑ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΟ 9ο GRAND PRIX ΤΗΣ FORMULA 1 ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ

Αν ο Ντήτριχ Μάτεζιτς μπορούσε από εκεί ψηλά που βρίσκεται να βλέπει, σίγουρα θα ήταν περήφανος για τη χθεσινή αναμέτρηση. Η ομάδα που ίδρυσε, στην πίστα που ξαναζωντάνεψε, έζησε έναν μεγάλο θρίαμβο. Μια απόλυτη κυριαρχία για τον Ολλανδό πρωταθλητή Μαξ Φερστάπεν, που σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά του. Ενδεικτικό της απόλυτης κυριαρχίας του Μαξ Φερστάπεν ήταν το πιτ στοπ που έκανε δυο γύρους πριν το τέλος. Για να έχει την πολυτέλεια να το πραγματοποιήσει είχε φτιάξει διαφορά 24 δευτερολέπτων από τη Ferrari του Λεκλέρκ. Η ομάδα είχε τις αντιρρήσεις της, αλλά μπροστά στην ορμή του πρωταθλητή αυτές κάμφθηκαν. Έτσι, ο Φερστάπεν έβαλε τη μαλακή γόμα και με το πέσιμο της καρό σημαίας πήρε τη νίκη και τον ταχύτερο γύρο που σφράγισε τον θρίαμβό του.

Πίσω από τον απόλυτο κυρίαρχο είχαμε εκπλήξεις και ανατροπές. Οι Ferrari που εκκίνησαν από την 2η και 3η θέση είχαν τη δική τους εσωτερική μονομαχία. Μια μονομαχία που άφησε τον Σάινθ με πολλά παράπονα, καθώς ο Ισπανός ζητούσε από την ομάδα να δοθεί εντολή στον Λεκλέρκ να τον αφήσει να περάσει προκειμένου να «επιτεθεί» στον Φερστάπεν. Παρόλα αυτά, δεν φάνηκε να μπορεί η Ferrari, ο Ισπανός έχασε χρόνο στο διπλό πιτ στοπ υπό το εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας, και έτσι βρέθηκε 20 γύρους πριν το τέλος με τον Πέρεζ κολλημένο πίσω του.

Ο Μεξικάνος, που εκκινούσε 15ος, κατάφερε εκμεταλλευόμενος την ταχύτητα της Red Bull και την στρατηγική να ανέβει στην 4η θέση. Έδωσε μια εκπληκτική μάχη με τον Σάινθ για την 3η θέση, που διήρκησε 4 γύρους, και κράτησε τους εκατοντάδες χιλιάδες θεατές όρθιους. Τελικά, ο Μεξικάνος πέρασε και πήρε τους 15 βαθμούς της 3ης θέσης. Πίσω του, ο Λάντο Νόρις απέδειξε την ταχύτητα της αναβαθμισμένης McLaren, καθώς κρατήθηκε με σχετική άνεση μπροστά από τις Aston Martin και τις Mercedes. Η μεγάλη ανατροπή του αυστριακού αγώνα ήταν βέβαια αυτή: Σε αντίθεση με τον Καναδά, όπου Aston Martin και Mercedes ακολουθούσαν την Red Bull, τώρα ήταν οι Ferrari και McLaren σ’ αυτόν τον ρόλο. Η τελική κατάταξη του 9ου Grand Prix στην Αυστρία έχει ως εξής:

Συγκεντρωτικά, μετά την 7η νίκη του σε 9 αγώνες, ο Φερστάπεν ξέφυγε και άλλο στη βαθμολογία: Με 229 βαθμούς προηγείται 81 βαθμούς από τον δεύτερο Πέρεζ. Στους κατασκευαστές, η Red Bull έχει 337 βαθμούς και ακολουθούν Mercedes με 178, Aston Martin με 172 και Ferrari με 158.

Δείτε τις δηλώσεις και τους πανηγυρισμούς των Φερστάπεν, Λεκλέρ και Πέρεζ μετά το τέλος του αγώνα εδώ: https://www.antenna.gr/watch/1650313/oi-diloseis-ton-verstappen-leclerc-perez

https://www.antenna.gr/watch/1650317/oi-panigyrismoi-ton-verstappen-leclerc-perez

Οι οδηγοί δίνουν επόμενο ραντεβού στο Silverstone της Μεγάλης Βρετανίας, την Κυριακή 9 Ιουλίου στις 17:00, για έναν ακόμα συναρπαστικό αγώνα υψηλών ταχυτήτων που θα μεταδοθεί αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+. Μη χάσετε στιγμή!

Το 9ο Grand Prix του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1 μεταδόθηκε ζωντανά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+. Όσοι δεν κατάφεραν να παρακολουθήσουν live τη συγκλονιστική αναμέτρηση των οδηγών, μπορούν να κάνουν εγγραφή στο antennaplus.gr για να δουν on demand το Grand Prix, αλλά και όλους τους αγώνες του πρώτου τριημέρου δράσης των Formula 1, Formula 2 και Formula 3. Οι συνδρομητές τoυ ANT1+ μπορούν να απολαύσουν τους αγώνες από τον υπολογιστή, το smartphone/tablet και τη Smart TV τους, με ταυτόχρονη θέαση σε δύο συσκευές, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

Επίσης, στο antenna.gr/f1, οι λάτρεις της Formula 1 θα βρουν πολλά αποκλειστικά βίντεο, όλα τα νέα και τις ειδήσεις για τα GP, καθώς άρθρα με την υπογραφή των Τάκη Πουρναράκη και Πάνου Σεϊτανίδη.

