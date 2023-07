Κοινωνία

Αττική: Στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες των δύο ανδρών που έκλεβαν σπίτια

Οι κατηγορούμενοι είναι παλιοί γνώριμοι των Αρχών. Πώς έπεσαν στη "φάκα" και πώς δρούσαν.

Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες δύο ημεδαπών, που είχαν ενωθεί με σκοπό τη διάπραξη ληστειών και κλοπών από οικίες με τη μέθοδο της απασχόλησης, οι οποίοι συνελήφθησαν την 16-6-2023 από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Δείτε τις φωτογραφίες και τα ονόματα τους πατώντας ΕΔΩ

Όπως προέκυψε από την έρευνα των Αρχών, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2022, οργανώθηκαν με σκοπό τη διάπραξη ληστειών και κλοπών από οικίες σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Ειδικότερα, ως προς τον τρόπο δράσης τους, επέλεγαν από πριν την οικία-στόχο και χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα, με τη μέθοδο της απασχόλησης, κατάφερναν να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό οικιών. Στη συνέχεια αφαιρούσαν κοσμήματα, χρηματικά ποσά και άλλα αντικείμενα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις επέλεγαν οικίες ηλικιωμένων ατόμων, τους οποίους ακινητοποιούσαν ή χρησιμοποιούσαν σωματική βία προκειμένου επιτύχουν το σκοπό τους.

Από τη μέχρι στιγμή προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 2 ληστείες στη Ν. Σμύρνη και στη Νίκαια και επιπλέον 3 κλοπές από οικίες στον Κορυδαλλό, στη Μεταμόρφωση και στο Περιστέρι.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν της Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

