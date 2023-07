Κοινωνία

Βίντεο ντοκουμέντο: Κακοποίηση σκύλου από ανήλικο

Σοκάρει το βίντεο που αποκαλύπτει ο ΑΝΤ1 με ανήλικο αγόρι να κακοποιεί σκύλο. Στην Αστυνομία το βίντεο και η καταγγελία.

Της Δέσποινας Μανδρανή

Σοκ προκαλεί το βίντεο κακοποίηση σκύλου από 15χρονο, το οποίο φέρνει στο φως της δημοσιότητας ο ΑΝΤ1.

Το παιδί κρέμασε το σκυλί από το λαιμό, ενώ το ζώο σφαδάζει από τους πόνους. Ο ανήλικος βασανιστής του έσφιγγε ολοένα και περισσότερο τη θηλιά γύρω από το λαιμού του ζώου. Με το που ακούει την φωνή του ανθρώπου από το διπλανό κτίριο και βλέπει την κάμερα του κινητού, εξαφανίζεται.

«Ένα 15χρονο παιδί κρέμασε αυτό το μικρό σκυλάκι που βλέπετε στο βίντεο. Δυστυχώς δεν πρόλαβα να τραβήξω στην σκηνή που το έδερνε.. σαν μαστίγιο και έκλαιγε τουλάχιστον επί δέκα λεπτά. Ειδοποιήσαμε την αστυνομία» δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο άνθρωπος που κατέγραψε το βίντεο ντοκουμέντο.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της άμεσης δράσης οι οποίοι είδαν το βίντεο και προσπαθούν να εντοπίσουν το νεαρό στη γύρω περιοχή.

«Την ώρα που τραβούσα βίντεο και ο συνάδελφός μου καλούσε την αστυνομία, κάποιοι τον ειδοποίησαν και τράπηκαν όλοι μαζί σε φυγή», παρατήρησε ο άνθρωπος που έκανε την καταγγελία.

Η κακοποίηση ζώου είναι πλέον κακούργημα που ενέχει ποινή φυλάκισης και οικονομικό πρόστιμο έως και 15.000 ευρώ.

