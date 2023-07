Κοινωνία

Κατερίνη: Τον πυροβόλησαν μέσα στο αυτοκίνητό του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εφιαλτικές στιγμές για 47χρονο. "Γάζωσαν" με σφαίρες αυτοκίνητο εν κινήσει.

-

Στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης νοσηλεύεται ένας 47χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ύστερα από πυροβολισμούς που δέχθηκε το μεσημέρι, σε περιοχή ανάμεσα στους οικισμούς του Σβορώνου και της Νεοκαισάρειας στην Πιερία.

'Αγνωστος ή άγνωστοι φαίνεται πως έστησαν ενέδρα στον 47χρονο και μόλις είδαν το αυτοκίνητο άνοιξαν πυρ εναντίον του, χρησιμοποιώντας πυροβόλο όπλο. Αποτέλεσμα ήταν να τον τραυματίσουν στην ωμοπλάτη, όπως προκύπτει από την ενημέρωση του ΕΚΑΒ.

Το θύμα διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Κατερίνης όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, Κατά τις πρώτες πληροφορίες, η ζωή του δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο.

Μέχρι στιγμής δεν κατέστη εφικτό να εξεταστεί από τους αστυνομικούς της Ασφάλειας Κατερίνης που ξεκίνησαν έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Πάτρα: Πορείες για την δολοφονία 17χρονου στην Γαλλία (εικόνες)

Πνιγμός - Χανιά: δραματική ανάσυρση λουόμενου χωρίς τις αισθήσεις του (εικόνες)

Ο Βιεϊρίνια “κλείνει” την καριέρα του στην Τούμπα