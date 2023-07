Κόσμος

Φιλαδέλφεια: Μακελειό την παραμονή της 4ης Ιουλίου (εικόνες)

Συνελήφθη ο άνδρας που άνοιξε πυρ, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας πολλούς ανθρώπους, λίγες ώρες μετά από την τραγωδία στην Βαλτιμόρη

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν από σφαίρες το βράδυ της Δευτέρας στην Φιλαδέλφεια, όπου συνελήφθη ύποπτος, μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγές τους στην αστυνομία.

Εκπρόσωπος της αστυνομικής διεύθυνσης της Φιλαδέλφειας επιβεβαίωσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ότι υπάρχουν «πολλά» θύματα, προσθέτοντας ωστόσο πως δεν μπορεί να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες προς το παρόν.

Αργότερα, περί τις 20:40 [τοπική ώρα], η αστυνομία ανακοίνωσε πως συνελήφθη ύποπτος που φόραγε αλεξίσφαιρο και παράλληλα κατασχέθηκαν τουφέκι και πιστόλι σε μικρή απόσταση, σύμφωνα με ρεπορτάζ στην ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας Philadelphia Inquirer.

Όπως και η εφημερίδα, ο WPVI, τοπικός τηλεοπτικός σταθμός της Φιλαδέλφειας που ανήκει στο εθνικό δίκτυο του ABC News, ανέφερε πως δύο από τα θύματα ήταν έφηβοι, εκ των οποίων ο ένας υπέκυψε.

Οι λεπτομέρειες για το νέο mass shooting –επιθέσεις με τη χρήση όπλων που έχουν τέσσερα ή περισσότερα θύματα, στο ιδιόλεκτο των αμερικανικών αστυνομικών αρχών– στη νοτιοδυτική Φιλαδέλφεια είναι ακόμη συγκεχυμένες. Η τραγωδία εκτυλίχθηκε την παραμονή της εθνικής εορτής της 4ης Ιουλίου στις ΗΠΑ.

Μια ημέρα νωρίτερα, δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 28 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων σχεδόν οι μισοί ήταν παιδιά, από πυρά εν μέσω γιορτής σε γειτονιά της Βαλτιμόρης (Μέριλαντ).

