Τασούλας - Βουλή: εκλογές για το Προεδρείο του Σώματος

Δεδομένη θεωρείται η θέση του Κωνσταντίνου Τασούλα. Αλλαγές στα προτεινόμενα μέλη του Προεδρείου από την ΝΔ. “Μπλόκο” των υπόλοιπων κομμάτων στον υποψήφιο των Σπαρτιατών.

Με μοναδικό αντικείμενο την εκλογή του προέδρου του Σώματος, συνεδριάζει στις 12:00 η νέα Βουλή. Της συνεδρίασης θα προεδρεύσει ο προσωρινός Α' αντιπρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος και θα ανακοινώσει τις επιστολές των προέδρων των κοινοβουλευτικών ομάδων σχετικά με τα πρόσωπα που προτείνουν για νέο πρόεδρο της Βουλής καθώς υποβολή υποψηφιότητας από υποψήφιο, δεν είναι παραδεκτή.

Ο αρχηγός της ΝΔ και πρόεδρος του πρώτου σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμματος Κυριάκος Μητσοτάκης, με επιστολή του στην Βουλή, έχει γνωστοποιήσει ότι προτείνει για την θέση τον νυν πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα.

Ο νέος πρόεδρος της Βουλής θα εκλεγεί με ονομαστική ψηφοφορία και απαιτείται να λάβει την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Αν δεν συγκεντρωθούν οι 151 θετικές ψήφοι, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και εκλέγεται αυτός που έλαβε τις περισσότερες ψήφους.

Ο κ. Κακλαμάνης θα αναγγείλει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και θα καλέσει τον νέο πρόεδρο της Βουλής να καταλάβει αμέσως την έδρα, από την οποία αναμένεται να εκφωνήσει λόγο προς τους «300».

Εκλογή προεδρείου Βουλής

Λίγη ώρα μετά, η Ολομέλεια της Βουλής θα συνεδριάσει εκ νέου, προκειμένου να εκλέξει τους αντιπροέδρους, τους κοσμήτορες και τους γραμματείς του Σώματος, σύμφωνα με τις προτάσεις των Κοινοβουλευτικών τους Ομάδων.

Σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του Κανονισμού της Βουλής (άρθρο 6) ο πρώτος, ο δεύτερος και ο τρίτος αντιπρόεδρος, δύο κοσμήτορες και τέσσερις γραμματείς προέρχονται από την πρώτη σε δύναμη Κοινοβουλευτική Ομάδα. Ο τέταρτος αντιπρόεδρος, ένας κοσμήτορας και ένας γραμματέας προέρχονται από τη δεύτερη σε δύναμη Κοινοβουλευτική Ομάδα. Ο πέμπτος αντιπρόεδρος και ένας γραμματέας προέρχονται από την τρίτη σε δύναμη Κοινοβουλευτική Ομάδα. Αν οι Κοινοβουλευτικές Ομάδες είναι περισσότερες από τρεις, εκλέγεται ένας αντιπρόεδρος για κάθε επιπλέον Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Σημειώνεται ότι η εκλογή τους γίνεται με τις προβλεπόμενες από το άρθρο 67 του Συντάγματος προϋποθέσεις και πλειοψηφίες. Συγκεκριμένα, η Βουλή «δεν μπορεί να αποφασίσει χωρίς την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, που όμως ποτέ δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το ένα τέταρτο του όλου αριθμού των βουλευτών» δηλαδή, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 75 βουλευτές.

Στη ΝΔ φαίνεται πως θα υπάρξουν αλλαγές καθώς τη θέση του Νικήτα Κακλαμάνη πιθανότατα θα πάρει ο Γιάννης Πλακιωτάκης και του Χαράλαμπου Αθανασίου, ο Γιώργος Γεωργαντάς, ενώ αναμένεται να παραμείνει ακλόνητος ο Θανάσης Μπούρας. Στον ΣΥΡΙΖΑ για την θέση ΑΝτιπροέδρου της Βουλής θα προταθεί η Όλγα Γεροβασίλη.

Στο ΠΑΣΟΚ, η απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη είναι να συνεχίσει ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Το ΚΚΕ παραδοσιακά επιλέγει τον Γιώργο Λαμπρούλη, ενώ η Ελληνική Λύση θα προτείνει τον μέχρι πρότινος κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της, Κώστα Χήτα..

Αντιπροέδρους έχουν δικαίωμα να προτείνουν και τα υπόλοιπα κόμματα με τους Σπαρτιάτες ωστόσο, να πέφτουν σε διακομματικό τείχος, αφού ο υποψήφιός τους δεν θα συγκεντρώσει τις 75 ψήφους που απαιτούνται για την εκλογή, καθώς τα υπόλοιπα κόμματα δεν θα τον στηρίξουν.

Περίπτωση μη εκλογής προτεινόμενου αντιπροέδρου καταγράφηκε στις 4/10/2015 όταν ο προτεινόμενος από τη Χρυσή Αυγή βουλευτής Ιωάννης Αϊβατίδης, δεν εκλέχθηκε διότι δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη, κατά το άρθρο 67 του Συντάγματος και το άρθρο 8 παράγραφος 2 του Κανονισμού της Βουλής, πλειοψηφία. Για το αξίωμα του Ε΄ αντιπροέδρου ο κ. Ιωάννης Αϊβατίδης είχε λάβει 59 ψήφους, 186 λευκά και 49 άκυρα.

Εφόσον όλες οι διαδικασίες ολοκληρωθούν, το μόνο που θα μένει για την εκκίνηση του κοινοβουλευτικού έργου είναι η ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης , το τριήμερο 6-8 Ιουλίου και η παροχή ψήφος εμπιστοσύνης.το Σάββατο

