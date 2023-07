“The 2Night Show” - Παπαζήσης: Το μεγαλύτερο απωθημένο στην ζωή μου είναι... (βίντεο)

Life

Ο Γιάννης Παπαζήσης μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την προσωπική και επαγγελματική του ζωή.

Τον Ιωάννη Παπαζήση υποδέχθηκε στο «The 2Night Show» της Δευτέρας ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με τον ηθοποιό να μιλά για την προσωπική και την επαγγελματική του ζωή.

«Είχα ξενομανία από μικρός, αγαπούσα το εξωτερικό, φεύγω συνέχεια και ζω στο εξωτερικό, το δεύτερο επάγγελμά μου είναι ταξιδιώτης. Εμένα η μεγαλύτερή μου βλακεία ήταν που δεν έφυγα στο εξωτερικό. Το 2010, πριν την κρίση, εγώ ήθελα πάντα να κατέβω από τη Δράμα στην Αθήνα, να κάνω πολύ γρήγορα πράγματα, να βγάλω κανένα φράγκο και να σηκωθώ να φύγω στην Αμερική», δήλωσε ο ηθοποιός και συμπλήρωσε πως, «ήθελα να πάω στη Νέα Υόρκη, να μάθω τη γλώσσα από την αρχή και να μπω σε θεατρικές ομάδες για να ζήσω εκεί».

Και σημείωσε πως «δεν πήγα με το αμερικανικό όνειρο και κώλ…σα. Με μάζεψε ο περίγυρός μου, με κράτησε πίσω και το λέω πολύ ώριμα πλέον ότι ήταν το μεγαλύτερο λάθος και απωθημένο που έχω στη ζωή μου. Μεγάλη βλακεία».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε με τρυφερότητα στον γιο του, λέγοντας πως, «ζω μεγάλες στιγμές με τον Ιάσονα. Ξαναβιώνω τη δική μου παιδική ηλικία που ξέχασα. Έφυγα από συνοδηγός και πήγα οδηγός. Ο γιος μου απομυθοποίησε τη σοβαροφάνεια που είχα σε κάποια πράγματα και κυρίως στη δουλειά μου. Το 2012 βγήκα στην Επίδαυρο, πριν βγω νόμιζα θα λιποθυμήσω. Το 2018 έχοντας τον Ιάσονα μέσα μου ήταν σαν να βγαίνω στο μπαλκόνι του σπιτιού μου».

Σχετικά με τη δουλειά του ανακοίνωσε την καλοκαιρινή του περιοδεία με την «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή.

Μιλώντας για τον ρόλο που έχει στη σειρά «Όρκος ΙΙ», τον γιατρό που πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας είπε: «Μου έκανε εντύπωση ότι οι γνώσεις που είχα για αυτή την αρρώστια ήταν τελείως λανθασμένες. Είναι εντελώς διαφορετικό να παίρνεις πληροφορίες για την πραγματική αρρώστια και αυτές τις πληροφορίες να τις κάνεις υποκριτική» και κατέληξε επισημαίνοντας ότι: «Δεν ήταν ευχάριστο να παίζω όλη τη σεζόν έναν άρρωστο, με βάρυνε πολύ. Συνειδητοποίησα κάποιες στιγμές ότι και το να περπατάς ίσως τελικά να αρκεί στη ζωή. Ήταν πολύ δύσκολη χρονιά για μένα στα γυρίσματα».

