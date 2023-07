Life

“The 2Night Show” – Μαρία Νικολαΐδου για Αποστόλη: Δεν μας είχε αφήσει ποτέ να τον δούμε σε μαγαζί

Η κόρη του μεγάλου τραγουδιστή, εκφράζει τα παράπονά του, ενώ εξομολογείται πως δεν τον είχε δει ποτέ σε μαγαζί να τραγουδάει.

Τη Μαρία Νικολαΐδου, κόρη του μεγάλου λαϊκού τραγουδιστή, Απόστολου, υποδέχθηκε στο «The 2Night Show» της Δευτέρας ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Η Μαρία Νικολαΐδου μίλησε για τη ζωή, τις συνεργασίες και το έργο του πατέρα της, αλλά και για το βιβλίο που έγραψε η ίδια για εκείνον.

«Δεν ήθελε να τον λένε ρεμπέτη γιατί δεν είχε και την πιο θετική σημασία, θεωρούσε τον εαυτό του λαϊκό τραγουδιστή», είπε, τονίζοντας ότι, ο πατέρας της ένιωθε «ριγμένος» σαν τραγουδιστής στην Ελλάδα: «Πήγαινε καλά, ήταν στην Κολούμπια αλλά ήρθε λίγο αργότερα από τα μεγαθήρια τον Καζαντζίδη, τον Γαβαλά, τον Αγγελόπουλο και αισθανόταν ριγμένος. Δηλαδή, τον πατέρα μου και τον Διονυσίου που κατέβηκαν την ίδια εποχή στην Αθήνα, τους έδιναν συμπληρώματα στους δίσκους, όχι μεγάλα τραγούδια».

Είπε μάλιστα ότι, προτού φύγει για την Αμερική, ο Απόστολος Νικολαΐδης είχε συνεργαστεί με συνθέτες όπως ο Καλδάρας, ο Τσιτσάνης και ο Χιώτης.

Κατέληξε λέγοντας πως ο πατέρας της ήταν μεν στοργικός με τις κόρες του, αλλά και αυστηρός μαζί τους, ενώ δεν τους είχε ποτέ επιτρέψει να τον δουν σε κάποιο πρόγραμμα σε νυχτερινό μαγαζί.

