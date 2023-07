Πολιτική

Μεταναστευτικό - Μαρινάκης κατά Ερντογάν: “Ποιος μιλάει;” (βίντεο)

Μέσω ΑΝΤ1 η απάντηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου στα τουρκικά πυρά για το ναυάγιο στην Πύλο. Τι είπε ο κ. Μαρινάκης για τους Σπαρτιάτες, την ακρίβεια, το ρεύμα και την πολυάριθμη Κυβέρνηση.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ήταν το πρωί της Τρίτης ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο νέος Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επεσήμανε ότι παραμένει Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και ότι δεν υπάρχει κάποιο ασυμβίβαστο για την διπλή ιδιότητα, καθώς ενδεικτικά και αντιπρόεδροι κομμάτων συμμετέχουν ως υπουργοί στο κυβερνητικό σχήμα.

Ερωτηθείς για τις διαμαρτυρίες, μεταξύ άλλων του ΣΥΡΙΖΑ, για την χωροταξία των κομμάτων στην Βουλή και το γεγονός πως η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ είναι διασπασμένη σε τρεις περιοχές, έχοντας δίπλα της- στα αριστερά της Βουλής, τους βουλευτές των Σπαρτιατών, της Νίκης, της Ελληνικής Λύσης και της Πλεύσης Ελευθερίας, ο κ. Μαρινάκης είπε πως «υπήρξε ένα σχέδιο για την χωροταξία των κομμάτων, υπήρξε μια ένσταση, θα συζητηθεί στο Προεδρείο της Βουλής και θα προχωρήσουμε παρακάτω»

Σχετικά με την αντιμετώπιση των Σπαρτιατών, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος απάντησε ότι «η ακροδεξιά θα αναχαιτιστεί λύνοντας τα προβλήματα των πολιτών και αυτό θα κάνει η Κυβέρνηση», προσθέτοντας πως «Θα υπερασπιστούμε το Κοινοβούλιο και την Δημοκρατία βάσει του νόμου».

«Η ΝΔ διά της κυβερνητικής πλειοψηφίας της στο προηγούμενο κοινοβούλιο εξήντλησε τα περιθώρια ώστε να μην είναι αρχηγός ενός κόμματος ή σκιώδης αρχηγός, κάποιος που έχει καταδικαστεί για εγκλήματα. Κάποια κόμματα την στήριξαν και κάποια όχι. Η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν και υπόμνημα στον Άρειο Πάγο, αλλά ας μην γυρνάμε σε αυτά. Πήρε μια απόφαση ο Άρειος Πάγος και ανακηρύχθηκαν τα κόμματα που μπορούσαν να μετέχουν στις εκλογές», επεσήμανε ο Παύλος Μαρινάκης.

Επαναλαμβάνοντας όσα είπε στο πρώτο του briefing προς τους πολιτικούς συντάκτες, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι «Ποινικά το θέμα είναι αν υπάρχει άλλος αρχηγός στο κόμμα Σπαρτιάτες και πως αποδεικνύεται εάν υπάρχει κάτι τέτοιο. Η δική μας απάντηση θα είναι πολιτική».

Ερωτηθείς για την ακρίβεια, ο κ. Μαρινάκης είπε ως Κυβέρνηση «Θα δυναμώσουμε το “Καλάθι του νοικοκυριού”. Υπάρχουν τρεις τρόποι για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ο ένας είναι η λήψη μέτρων όπως το Market Pasd και η εξέταση του περιθωρίου κέρδους, ο δεύτερος είναι οι ακόμη πιο εντατικοί έλεγχοι, που μέχρι το 2019 ήταν άγνωστη λέξη και το τρίτο πεδίο έχει να κάνει συνολικά με την αύξηση των εισοδημάτων σε μόνιμη βάση και αυτό ήρθε με μείωση 50 φόρων και εισφορών και με βελτίωση των μισθών».

Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι η Κυβέρνηση θα στηρίξει τα νοικοκυριά για τους λογαριασμούς ρεύματος όσο υπάρχει ανάγκη, καθώς και ότι είναι ψηλά στην ατζέντα του Πρωθυπουργού η αστυνόμευση, παραπέμποντας και στην ομιλία του Πρωθυπουργού, την Τετάρτη, κατά την ανάγνωση των Προγραμματικών Δηλώσεων στην Βουλή.

Απαντώντας σε δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος κατηγόρησε την Ελλάδα για το Μεταναστευτικό με αφορμή το πολύνεκρο ναυάγιο της Πύλου, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι «εμείς και πρέπει να το κάνουμε συνολικά ως πολιτικό σύστημα να το κάνουμε, θα υπερασπιστούμε τους ανθρώπους του Λιμενικού και των Σωμάτων Ασφαλείας που κάνουν το καθήκον τους και όχι να τους πυροβολούμε a priori».

«Ποιος μιλάει;», είπε για τον Τούρκο Πρόεδρο, σχετικά με το Μεταναστευτικό, ενώ γενικότερα για τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «υπάρχει διάθεση από τον Πρωθυπουργό συνεννόησης και συζήτησης, για το ένα και μοναδικό θέμα που έχουμε να συζητήσουμε με την Τουρκία ως προς την διαφορά μας. Κατά τα άλλα, είναι σημαντικό οι δύο χώρες να είναι σε συνεννόηση».

Δεχόμενος κριτική για την ευάριθμη Κυβέρνηση, ο κ. Μαρινάκης είπε πως «την τετραετία 2019-2023 μειώθηκε ο αριθμός των μετακλητών υπάλληλων που ήταν σε υπουργούς και υφυπουργούς» και ότι πέραν των άλλων, μετά τις εκλογές του Ιουνίου, αυξήθηκε ο αριθμός των υπουργείων. Το βασικό είναι η κυβέρνηση να είναι αποτελεσματική. Υπάρχουν συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια και αρμοδιότητες, ο καθένας θα κριθεί για το έργο και την αποτελεσματικότητα τους».

Απέφυγε να σχολιάσει τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας «Δεν θα ασχοληθούμε με τα εσωκομματικά των υπόλοιπων κομμάτων, εμείς έχουμε μια ισχυρή εσωκομματική διαδικασία μετά από μια ήττα».





