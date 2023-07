Πολιτική

Οι Ειδικές Δυνάμεις εντάσσονται στη Δύναμη Ταχείας Επέμβασης του ΝΑΤΟ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αλμα για τις ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις. Ποια είναι η "καινοτομία" του ελληνικού σχεδίου..

-

Στη Δύναμη Ταχείας Αντίδρασης του ΝΑΤΟ εντάσσεται και η Ζ’ Μοίρα Αμφίβιων Καταδρομών (Ζ’ΜΑΚ) μετά την πιστοποίηση επιχειρησιακής ετοιμότητας (Combat Ready) που έλαβε από τη Συμμαχική Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων.

Είχε προηγηθεί το Ειδικό Τμήμα Αλεξιπτωτιστών (ΕΤΑ) τον Ιανουάριου του 2022, ενώ μέχρι το τέλος του έτους αντίστοιχη πιστοποίηση αναμένεται να λάβει και το Τμήμα Ναυτικών Ειδικών Επιχειρήσεων (ΤΝΕΕ).

Η επίλεκτη ομάδα που ανήκει στη νεότευκτη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ αξιολογήθηκε από Αμερικανούς, Ιταλούς και Πολωνούς αξιωματούχους σε μια σειρά από απαιτητικά σενάρια, μεταξύ των οποίων, η αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών, ειδικές αναγνωρίσεις και τακτικές ανορθόδοξου πολέμου. Το προσωπικό της Ζ’ ΜΑΚ ολοκλήρωσε με τη μέγιστη δυνατή διάκριση (Exceptional) τις αποστολές που σχεδίασαν οι αξιολογητές του νατοϊκού στρατηγείου και πλέον κατατάσσονται μεταξύ των κορυφαίων Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων της Συμμαχίας.

Στόχος της ηγεσίας των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων είναι η δημιουργία ενός σύνθετου και ευέλικτου σχήματος, αποτελούμενου από χερσαίες, ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις, οι οποίες θα μπορούν να διατίθενται για τις επιχειρησιακές ανάγκες της Συμμαχίας χωρίς να υποβαθμίζεται η αποτρεπτική ικανότητα της χώρας.

Σε διαρκή ετοιμότητα

Η ένταξη της Ζ’ΜΑΚ στη Δύναμη Ταχείας Αντίδρασης του ΝΑΤΟ ανοίγει τον δρόμο για την επιχειρησιακή αξιοποίηση της Μονάδας σε συμμαχικές αποστολές. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται η υπαγωγή της και στον ειδικό στρατιωτικό βραχίονα VJTF (Very High Readiness Joint Task Force) στοιχεία του οποίου αναπτύχθηκαν τους προηγούμενους μήνες με σκοπό να ενισχύσουν την άμυνα της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, μετά την εκδήλωση της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Το επόμενο τμήμα που θα αξιολογηθεί προκειμένου να χαρακτηριστεί «ετοιμοπόλεμο» και να ενταχθεί στον νατοϊκό μηχανισμό άμεσης επέμβασης είναι το ΤΝΕΕ. Πρόκειται για μια από τις νεότερες Μονάδες της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) με αντικείμενο τις αμφίβιες επιχειρήσεις, η οποία αποτελείται από έμπειρο προσωπικό της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών ενώ διαθέτει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, σύγχρονο εξοπλισμό και μέσα, όπως τα Σκάφη Ανορθόδοξου Πολέμου MARK V.

Ελληνική «πατέντα»

Ο σχεδιασμός του ΓΕΕΘΑ για τη δημιουργία της μεικτής δύναμης Ειδικών Επιχειρήσεων ξεκίνησε αμέσως μετά τη σύσταση της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου. Η ηγεσία της ΔΕΠ πρότεινε μία λύση που θα έφερνε τις Μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων στην ελίτ των νατοϊκών δυνάμεων, εκπληρώνοντας με το παραπάνω τις εθνικές υποχρεώσεις απέναντι στη Συμμαχία, ενώ ταυτόχρονα θα διασφάλιζε την άμυνα της χώρας έναντι εξωτερικών απειλών.

Ανώτατες στρατιωτικές πηγές εξηγούν στην «Κ» ότι η «καινοτομία» του ελληνικού σχεδίου βασίζεται στο γεγονός ότι δεν πιστοποιείται ολόκληρη η Μονάδα αλλά συγκεκριμένα τμήματα του ΕΤΑ, της Ζ’ΜΑΚ και του ΤΝΕΕ. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία μιας μεικτής δύναμης, η ακριβής σύνθεση της οποίας θα καθορίζεται από το είδος της αποστολής που καλείται να αναλάβει. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται ότι δεν θα δεσμεύονται ολόκληρες οι Μονάδες αλλά ορισμένα τμήματα, για την ανάπτυξη των οποίων θα απαιτείται έγκριση του ελληνικού Κοινοβουλίου.

Πηγή: Καθημερινή

Ειδήσεις σήμερα:

Μεταναστευτικό - Μαρινάκης κατά Ερντογάν: “Ποιος μιλάει;” (βίντεο)

Σουφλί: Διασωληνώθηκε γυναίκα μετά από εισβολή ληστών στο σπίτι της (βίντεο)

Φιλαδέλφεια: Μακελειό την παραμονή της 4ης Ιουλίου (εικόνες)