“Το Πρωινό” - Τζώρτζια Κεφαλά: δυναμικοί οι Σπαρτιάτες, συμφωνώ μαζί τους, αλλά όχι σε όλα (βίντεο)

Αίσθηση προκαλούν όσα είπε η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας στον ΑΝΤ1, μετά την απάντηση για την αμφίεση της στην ορκωμοσία. Τι είπε ο Σπύρος Μπιμπίλας για το πουκάμισο με τους παπαγάλους.

«Πρέπει να μου ζητηθεί 100 φορές, αλλά και πάλι δεν νομίζω ότι θα αλλάξω…», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό», η Τζώρτζια Κεφαλά, δίνοντας ακόμη μια απάντηση στον ορυμαγδό σχολίων σχετικά με την αμφίεση και την εμφάνιση της κατά την ορκωμοσία της Βουλής.

«Το να μπουν στην Βουλή οι άνθρωποι που είναι ο αληθινός τους εαυτός, έχει να κάνει και με την έλλειψη υποκρισίας. Ωραίοι οι θεσμοί, ωραίος ο σεβασμός…, αλλά ο τρόπος που εγώ δείχνω τον σεβασμό μου και ο τρόπος που δείχνει ένας άλλος συνάδελφος τον σεβασμό του, δεν μπορεί να σχολιαστεί», προσέθεσε η τραγουδίστρια και βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ερωτηθείσα σχετικά είπε ότι «Η κίνηση που κάνει η Ζωή (ενν. Κωνσταντοπούλου) με την καρδούλα είναι η πιο υπέροχη κίνηση που μπορούσε να κάνει, διότι η κατανόηση και η ενσυναίσθηση είναι που λείπουν από την κοινωνία».

Αίσθηση προκαλούν οι δηλώσεις της για το κόμμα των Σπαρτιατών, για το οποίο ήδη τα υπόλοιπα κόμματα “υψώνουν τείχος” μέσα στην Βουλή.

«Οι Σπαρτιάτες αντιπροσωπεύουν ένα κομμάτι της κοινωνίας που θέλει να προχωρήσει λίγο πιο δυναμικά. Δεν συμφωνώ με όλες τις θέσεις τους, διαφωνώ με τις περισσότερες. Ο δυναμισμός δεν έχει να κάνει με την επιβολή, δεν θεωρώ “δόκιμες” τις μεθόδους των Σπαρτιατών», είπε η Τζώρτζια Κεφαλά.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας επίσης σχολιάστηκε αρνητικά για την εμφάνιση του στην ορκωμοσία της Βουλής με ένα πουκάμισο με χρωματιστούς παπαγάλους.

Μιλώντας στην ίδια εκπομπή, ο Πρόεδρος του ΣΕΗ και βουλευτής επίσης της Πλεύσης Ελευθερίας, είπε ότι «Με αυτό το πουκάμισο έδειξα την τάση της Πλεύσης Ελευθερίας να προστατεύσει τα ζώα. Όπως ξέρετε, ζω με πολλούς παπαγάλους και βρήκα ένα πουκάμισο για να «εκπροσωπηθούν» και αυτοί».

