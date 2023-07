Υγεία - Περιβάλλον

ΕΚΑΒ - Μητσοτάκης: Αξιοποίηση Πυροσβεστικής και Ενόπλων Δυνάμεων με ΠΝΠ

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την αναβάθμιση της Υγείας και του ΕΚΑΒ μετά τη συνάντηση με τη νέα ηγεσία του υπουργείου και τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο υπουργείο Υγείας, που διήρκεσε μιάμιση ώρα.

«Ίσως και μέσα στη διάρκεια της ημέρας να έχουμε την απόφαση πράξης νομοθετικού περιεχομένου για την αξιοποίηση των μέσων της Πυροσβεστικής και των Ενόπλων Δυνάμεων στον τομέα των διακομιδών του ΕΚΑΒ» είπε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι θα προχωρήσει άμεσα στη στελέχωση των ασθενοφόρων.

Αυτό όπως είπε, δεν αποτελεί υποκατάστατο του συνολικού σχεδιασμού για το ΕΚΑΒ καθώς οι αλλαγές για το ΕΚΑΒ θα προχωρήσουν, όπως έχουν δρομολογηθεί.

Τόνισε επίσης ότι θα παρακολουθεί και θα ελέγχει κατά τακτά χρονικά διαστήματα την πορεία του έργου στο υπουργείο Υγείας και συμπλήρωσε ότι οι πολίτες πρέπει να δουν άμεσα το έργο της αναβάθμισης των υπηρεσιών υγείας με τη στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης.

Το στοίχημα της Υγείας θα το κερδίσουμε όλοι μαζί, κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είπε ότι έχουμε στα χέρια μας τον μπλε φάκελο όπου καταγράφονται οι προτεραιότητες του υπουργείου Υγείας. «Ο πρωθυπουργός μας έδωσε σαφείς οδηγίες για το τι πρέπει να γίνει στο υπουργείο Υγείας» είπε ο υπουργός και προσέθεσε ότι στόχος είναι η ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.

Από τη δική μας πλευρά όπως τόνισε ο κ. Χρυσοχοιδης, υπάρχει δέσμευση να αφοσιωθούμε και να εργαστούμε σκληρά.

Η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά τη σύσκεψη

«Είχαμε μια πολύ παραγωγική πρώτη σύσκεψη με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Να ευχηθώ και εδώ, σε έναν χώρο ο οποίος και εμένα μου είναι -πρέπει να σας πω- αρκετά οικείος, καλή δύναμη και καλή επιτυχία.

Έχουμε αναλάβει όλοι μαζί ένα μεγάλο εθνικό στοίχημα: η χώρα να αποκτήσει ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας αντάξιο των προσδοκιών των Ελλήνων πολιτών. Έχουμε έναν εξαιρετικά αναλυτικό και λεπτομερή προγραμματισμό για τις παρεμβάσεις που θέλουμε να κάνουμε, οι οποίες έχουν περιγραφεί και στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Δεν αναφέρομαι μόνο στην ανάγκη να προσθέσουμε τακτικές προσλήψεις στο δυναμικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αλλά και να αναμορφώσουμε ριζικά υποδομές υγείας.

Συζητήσαμε για την ταχύτητα με την οποία υλοποιούνται, ήδη, δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης σχετικά με τα νέα τμήματα επειγόντων περιστατικών -και τα νέα κέντρα υγείας- τα οποία θα αρχίσουν σύντομα να παραδίδονται στα νοσοκομεία και να μπορούν πραγματικά οι πολίτες να βλέπουν ότι υπάρχει μια διαφορά στην καθημερινότητά τους.

Όμως συζητήσαμε και την αντιμετώπιση κατεπειγόντων θεμάτων, όπως το ζήτημα της λειτουργίας του ΕΚΑΒ, όπου πήραμε την απόφαση από κοινού, αποδέχτηκα την εισήγηση του Υπουργείου Υγείας να προχωρήσουμε άμεσα -και σήμερα κατά πάσα πιθανότητα- στην έκδοση μιας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως είχαμε δεσμευτεί, η οποία θέτει στη δυνατότητα του Υπουργείου Υγείας, μέσω του ΕΚΑΒ, την αξιοποίηση στελεχιακού δυναμικού της Πυροσβεστικής και των Ενόπλων Δυνάμεων. Έτσι ώστε άμεσα, εντός του καλοκαιριού, να καλύψουμε ανάγκες στελέχωσης των ασθενοφόρων μας, ώστε να μην επαναληφθούν τραγικά περιστατικά, όπως αυτά τα οποία βιώσαμε τους τελευταίους μήνες.

Προφανώς αυτό δεν είναι υποκατάστατο για τη μόνιμη παρέμβαση την οποία πρέπει να κάνουμε στο ΕΚΑΒ, για την οποία έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση. Συζητήσαμε ορισμένες εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ιδέες τις οποίες κατέθεσε το Υπουργείο, που θα μπορούμε, πιστεύω, πολύ σύντομα να τις υλοποιήσουμε και οι πολίτες εντός των επόμενων μηνών και όχι των επομένων ετών να δουν ήδη μία σημαντική διαφορά στην ταχύτητα, αλλά και στην ποιότητα, απόκρισης των υπηρεσιών οι οποίες έχουν να κάνουν με την άμεση βοήθεια.

Συζητήσαμε προφανώς και θέματα που αφορούν την πρωτοβάθμια υγεία, την πρόληψη, την ψυχική υγεία, η οποία για εμάς αποτελεί μία κεντρική προτεραιότητα, εξ ου και παραμένει ως διακριτό χαρτοφυλάκιο στο Υπουργείο Υγείας.

Θα έχουμε την ευκαιρία, στις προγραμματικές δηλώσεις, ο Υπουργός και η ηγεσία του Υπουργείου να τοποθετηθούν πολύ πιο αναλυτικά. Θέλω να επαναλάβω μόνο ότι και εγώ προσωπικά, όπως έχουμε συζητήσει, θα παρακολουθώ σε τακτά χρονικά διαστήματα την πρόοδο την οποία θα επιτυγχάνουμε. Το ξαναλέω: είναι ένα στοίχημα για όλους μας, όλοι μαζί θα το κερδίσουμε αυτό το στοίχημα, γιατί οι Έλληνες πολίτες αξίζουν μια καλύτερη δημόσια υγεία και θα την έχουν».

