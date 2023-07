Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η Αφροδίτη και οι προβλέψεις της Τρίτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, Λίτσα Πατέρα.

Για «μια ημέρα που κάτι καλύτερο μπορεί να γίνεται σε θέματα που έχουν σχέση με τον έρωτα, που κάτι δεν μας τα έλεγε καλά», έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα, την Τρίτη, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Η αστρολόγος επεσήμανε ακόμη ότι «Η Αφροδίτη μέχρι τις αρχές Οκτώβριου θα είναι στον Λέοντα και αυτό σημαίνει ότι θα θέλουμε να βγούμε έξω, να διασκεδάσουμε, να χαρούμε».

Συνεχίζοντας, η Λίτσα Πατέρα είπε ότι «η Σελήνη σήμερα είναι πολύ ωραία, στον Αιγόκερω, που σημαίνει ότι πράγματα που θέλουμε στον επαγγελματικό μας χώρο, θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





