Ηράκλειο: Φωτιά στο φαράγγι του Αλμυρού (εικόνες)

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά στο φαράγγι Αλμυρού.

Επιχείρηση της Πυροσβεστικής στήθηκε για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε δασική έκταση στο Φαράγγι του Αλμυρού, του Δήμου Μαλεβιζίου. Δέκα οχήματα με 20 υπαλλήλους έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Παράλληλα, η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση της Κρήτης κάνει εκ νέου έκκληση προς όσους ζουν μόνιμα ή επισκέπτονται το νησί, να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί και να μη χρησιμοποιούν φωτιά στην ύπαιθρο «για κανένα λόγο» όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Επιπλέον επισημαίνεται ότι «η απροσεξία, η αμέλεια ή μια στιγμή αστόχαστης ενέργειας, αρκούν για να ξεκινήσει μια πυρκαγιά» και πως «όσο πλησιάζουμε στην ”καρδιά” της αντιπυρικής περιόδου, είμαστε διπλά προσεκτικοί».

