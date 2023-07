Κοινωνία

Φωτιά στην Ψάθα - Στη μάχη εναέρια μέσα

Πυρκαγιά ξέσπασε στο όρος Πατέρα, με τις φλόγες να κατευθύνονται στα Βίλια.

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε γύρω στις 15.05 το μεσημέρι της Τρίτης σε δασική έκταση στην Ψάθα Αττικής. Η φωτιά ξέσπασε στο Όρος Πατέρα, στην περιοχή της Ψάθας. Οι φλόγες που καίνε το πυκνό δάσος κατευθύνονται προς τα Βίλια.

Στην περιοχή δεν υπάρχουν σπίτια, αλλά πυκνόφυτο πευκοδάσος.

Στο σημείο επιχείρησαν δύο αεροσκάφη με 20 πυροσβέστες και ένα πεζοπόρο τμήμα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση, στην #Ψάθα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 4, 2023

Οι άνεμοι στην περιοχή πνέουν ήπιοι.

