Παιδική κακοποίηση: Πέθανε 6χρονη μετά από συνεχόμενους βιασμούς!

Η 6χρονη έφτασε στο νοσοκομείο με αιμορραγία, αφού δέχθηκε επανειλημμένα σεξουαλική επίθεση.

Λιβανέζικα ΜΜΕ αποκάλυψαν χτες τον θάνατο ενός εξάχρονου 6 κοριτσιού, στο Ακκάρ του βόρειου Λιβάνου, μετά από βιασμό της.

Σύμφωνα με την εφημερίδα “An-Nahar” η μικρούλα Λιν Ταλίμπ πέθανε το Σάββατο, 8 ημέρες αφότου μετακόμισε με την μητέρα της στο σπίτι των παππούδων της στην πόλη Minieh, στο βόρειο Λίβανο, μετά το διαζύγιο των γονιών της.

Η μητέρα μετέφερε το παιδί της στο νοσοκομείο Minieh με υψηλό πυρετό. Ο γιατρός ζήτησε την άμεση εισαγωγή της στο νοσοκομείο αλλά η μητέρα αρνήθηκε και επέστρεψαν σπίτι. Την επόμενη μέρα το κοριτσάκι πέθανε στο σπίτι των παππούδων της.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι το κορίτσι έφτασε στο νοσοκομείο με σοβαρή αναιμία ως αποτέλεσμα αιμορραγίας, αφού δέχθηκε επανειλημμένα σεξουαλική επίθεση. Δύο ξεχωριστές ιατροδικαστικές εκθέσεις επιβεβαίωσαν ότι είχε δεχτεί σεξουαλική επίθεση πριν από το θάνατό της.

Έκθεση του ιατροδικαστή ανέφερε μώλωπες στο πρόσωπο του παιδιού και πρήξιμο στα χείλη και επιβεβαίωσε ότι είχε δεχτεί σεξουαλική επίθεση. Ενώ η οικογένεια του πατέρα του παιδιού κατέθεσε μήνυση κατά της οικογένειας της μητέρας της, οι γονείς βρίσκονται υπό έρευνα από τις αρμόδιες αρχές.

Από την πλευρά του, το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου για να εξακριβωθούν τα αίτια του, σημειώνοντας ότι «η Εισαγγελία του Βορρά έστειλε δύο ιατροδικαστές να κάνουν ιατρική εξέταση και να συντάξουν έκθεση αναφέροντας λεπτομερώς την κατάσταση της υγείας του παιδιού που οδήγησε στο θάνατό της».

