Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Ανακοινώθηκε η Επιτροπή για τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές

Τη σύνθεση της Επιτροπής για τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής ενώ συντονιστής των διεργασιών αναλαμβάνει ο πρώην υπουργός, Κώστα Σκανδαλίδης. Η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί σήμερα υπό τον Γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, Ανδρέα Σπυρόπουλο.

Αναλυτικά η σύνθεση της επιτροπής:



Συντονιστής : Κώστας Σκανδαλίδης



1. Βαγγέλης Αργύρης

2. Βασίλης Βαλασόπουλος

3. Καλλιόπη Γιαννοπούλου

4. Σίμος Δανιηλίδης

5. Πάρις Κουκουλόπουλος

6. Γαβριήλ Κουρής

7. Ξενοφών Μανιατογιάννης

8. Νίκος Μήλης

9. Κατερίνα Μπατζελή

10. Μανώλης Όθωνας

11. Κων/νος Παπαγεωργίου

12. Γιώργος Πετρίδης

13. Νίκος Σαλαγιάννης

14. Χριστίνα Σταρακά

15. Δημήτρης Τσιμπανάκος

16. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος