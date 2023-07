Οικονομία

Market Pass: Ξεκίνησαν οι πληρωμές

Πού μπορεί να δει κανείς σε τι κατάσταση βρίσκεται η πληρωμή του.

Ξεκίνησαν με καθυστέρηση μίας ημέρας οι πληρωμές του τελευταίου Market Pass για εκείνους που έχουν επιλέξει να λάβουν την σχετική ενίσχυση μέσα από την άυλη ψηφιακή κάρτα.

Υπενθυμίζεται ότι οι πληρωμές του Market Pass ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο και ολοκληρώνονται τον Ιούλιο ενώ στην ιστοσελίδα voucher.gov.gr, στην κατηγορία για το market pass, μπορεί κανείς να δει σε τι κατάσταση βρίσκεται η πληρωμή του.

Πιο συγκεκριμένα, ανάλογα με το μήνυμα που σας εμφανίζεται, ισχύουν τα εξής:

Πληρωμές σε κατάσταση: ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ θα αποσταλούν στο τραπεζικό ίδρυμα προς πληρωμή κατά την εκτιμώμενη ημερομηνία εκτέλεσης.

Πληρωμές σε κατάσταση: ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΗ - ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ έχουν αποσταλεί στο τραπεζικό ίδρυμα και η επεξεργασία τους μπορεί να διαρκέσει έως 10 εργάσιμες ημέρες.

Άμεσα αναμένεται να ανακοινωθεί η παράταση του μέτρου του Market Pass για τουλάχιστον ένα εξάμηνο, με τις νεότερες πληροφορίες να κάνουν λόγο για επιδότηση ακόμη και μέχρι τον Φεβρουάριο του 2024. Υπενθυμίζεται ότι το μέτρο ισχύει κανονικά μέχρι τον Ιούλιο, ενώ αρχικά η παράταση επρόκειτο να είναι για τρεις μήνες, με πρόβλεψη για αυτόματη παράταση για άλλους τρεις μήνες - δηλαδή έως το τέλος του έτους.

Το υπουργείο όμως εξετάζει, παράλληλα, και αύξηση του αριθμού των δικαιούχων: Ήδη έχει ξεκινήσει η προεργασία με υπολογισμό του κόστους ανά μήνα και, σύμφωνα με τα Νέα, ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 100 εκατομμύρια ευρώ. Οι ίδιες πηγές, μάλιστα, αναφέρουν πως με την παράταση του μέτρου θα δοθεί η δυνατότητα να υπονληθούν αιτήσεις στο gov.gr ακόμη κι από «κομμένους» του πρώτου κύκλου.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι παρεμβάσεις αυτές θα είναι στοχευμένες και θα αφορούν εκείνους που πραγματικά πλήττονται από την συνεχιζόμενη ακρίβειας, κυρίως στα ήδη διατροφής.

