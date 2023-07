Κοινωνία

Μέγαρο Μουσικής - Τροχαίο: αυτοκίνητο τούμπαρε και προκάλεσε κομφούζιο (εικόνες)

Πώς συνέβη το τροχαίο στο κέντρο της Αθήνας,

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (04/07) στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, με ένα αυτοκίνητο να έχει τουμπάρει στο ύψος του Μεγάρου Μουσικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένα όχημα προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να αναποδογυρίσει στο ύψος του Μεγάλου Μουσικής στην άνοδο προς Κηφισιά.

Το τροχαίο έγινε στο ρεύμα ανόδου προς Κηφισιά και η κίνηση των οχημάτων στο σημείο έχει διακοπεί και έχει προκληθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο.

