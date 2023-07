Αθλητικά

Wimbledon - Σάκκαρη: Αναβλήθηκε το πρώτο της παιχνίδι

Γιατί αναβλήθηκε το πρώτο παιχνίδι της κορυφαίας Ελληνίδας τενίστριας.

Την Τετάρτη (5/7) θα διεξαχθεί η πρεμιέρα της Μαρίας Σάκκαρης στο Wimbledon κόντρα στη Μάρτα Κόστγιουκ. Και αυτό γιατί οι καιρικές συνθήκες έχουν ταλαιπωρήσει άπαντες στο Λονδίνο το τελευταίο τριήμερο, ενώ η μετεωρολογική πρόβλεψη για τη συνέχεια της ημέρας δεν είναι καθόλου ενθαρρυντική.

Κάτι που σημαίνει πως δεν έχει ολοκληρωθεί καμία αναμέτρηση στα εξωτερικά γήπεδα, κάτι που έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Έτσι, αρκετά ματς έχουν μεταφερθεί για αύριο (5/7). Για να γίνει κατανοητό το τι συμβαίνει, στο court 3 των εγκαταστάσεων, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη το παιχνίδι του Ρούνε με τον Λόφχαϊγκεν, το οποίο προηγείται.

Όσον αφορά το παιχνίδι του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ντομινίκ Τιμ, βρίσκεται στο σημερινό πρόγραμμα και θα συνεχιστεί σε περίπτωση που σταματήσει η έντονη βροχόπτωση.

