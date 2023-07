Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ - Φάμελλος: διαμαρτυρία για τις θέσεις στη Βουλή

Ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, έκανε δηλώσεις με αφορμή για την χωροταξία εντός Κοινοβουλίου.

Αντιδράσεις έχουν προκληθεί από την χωροταξική τοποθέτηση των κομμάτων στη Βουλή και πιο συγκεκριμένα από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Κάλεσμα στον Κωνσταντίνο Τασούλα να τηρήσει τη δέσμευσή του σχετικά με την χωροταξία της Βουλής, όπου οι «Σπαρτιάτες» κάθονται στα έδρανα της Αριστεράς, απηύθυνε ο Σωκράτης Φάμελλος από το περιστύλιο της Βουλής.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε:

"Χθες, με επιστολή μας προς τον Πρόεδρο της Βουλής, καταθέσαμε την οξύτατη διαμαρτυρία μας για την κατανομή των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής.

Επιλέχθηκε να διασπαστούν σε τρία σημεία οι θέσεις, τα καθίσματα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κάτι που υποβαθμίζει το κοινοβουλευτικό έργο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Επιλέχθηκε επίσης να τοποθετηθεί το κόμμα ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ στα έδρανα της Αριστεράς στη Βουλή, κάτι που είναι αναντίστοιχο με την ιστορία της Βουλής, και γενικότερα των Κοινοβουλίων, αλλά και με τον κοινοβουλευτικό κανόνα.

Επισημαίνουμε προς όλες τις κατευθύνσεις, και στον κ. Μητσοτάκη, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να προασπίζει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και δεν θα επιτρέψει οποιαδήποτε προσπάθεια υποβάθμισης και απαξίωσής τους.

Αυτό οφείλουμε να κάνουμε όλοι και όλες γιατί θέλουμε η ελληνική κοινωνία να εμπιστεύεται τη λειτουργία και το έργο του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Περιμένουμε από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, να υλοποιήσει τη δέσμευσή του άμεσα και να λυθεί το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί.

Σας ευχαριστώ πολύ."





