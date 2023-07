Πολιτική

ΝΔ: Νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο Κώστας Τσιάρας

Ποιοι ορίστηκαν αναπληρωτές. Όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ ποιος αναλαμβάνει γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Την απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τον ορισμό του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας.

Σύμφωνα με τον κ. Τασούλα, καθήκοντα κοινοβουλευτικού εκπροσώπου αναλαμβάνει ο βουλευτής Καρδίτσας Κώστας Τσιάρας.

Όσον αφορά τους αναπληρωτές, αυτοί θα είναι ο βουλευτής Α’ Αθηνών Θάνος Πλεύρης και η βουλευτής Β’1 Βόρειου Τομέα, Ζωή Ράπτη.

Όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αναλαμβάνει ο βουλευτής Ηλείας Διονύσης Καλαματιανός και διευθυντής της ΚΟ ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, όπως είχε συμβεί και την κοινοβουλευτική περίοδο από το 2019 έως και το 2023.

