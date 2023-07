Κοινωνία

Βίλια: νεκρός εντοπίστηκε άνδρας

Πού εντοπίστηκε ο άνδρας. Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

(εικόνα αρχείου)

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας άνδρας σε δύσβατη περιοχή στα Βίλια Αττικής.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και συνολικά συμμετείχαν στην επιχείρηση ανάσυρσης έξι πυροσβέστες, με σκύλο έρευνας διάσωσης της 1ης Ε.Μ.Α.Κ.

Στις έρευνες εντοπισμού συνέδραμε και πλωτό σκάφος του Λιμενικού αλλά και εθελοντές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας ήταν αγνοούμενος από την περασμένη Κυριακή στην Αλυκή Βοιωτίας.

Σε συνέχεια του από 02/07/2023 μηνύματός μας, #χωρίς_αισθήσεις εντοπίστηκε άνδρας σε δύσβατη περιοχή στα Βίλια Αττικής και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με σκύλο έρευνας διάσωσης της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. ως συνδρομή στην ΕΛ.ΑΣ. Συνδρομή παρείχαν, πλωτό…

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 4, 2023

