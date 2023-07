Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη - Κύκλωμα παράνομων υιοθεσιών και εμπορίας ωαρίων: Δύο νέοι κατηγορούμενοι

Η υπόθεση ήρθε στο φως το 2019. Πρόκειται για μία δικηγόρο κι έναν γιατρό που συνεργάζεται με κλινική υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

Δύο νέοι κατηγορούμενοι προστέθηκαν στον κατάλογο όσων διώκονται για εμπλοκή στο κύκλωμα παράνομων υιοθεσιών και εμπορίας ωαρίων, την εξάρθρωση του οποίου είχε ανακοινώσει το Σεπτέμβριο του 2019 η ΕΛ.ΑΣ., ύστερα από πολύμηνη έρευνα της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Θεσσαλονίκης με την κωδική ονομασία «Λητώ».

Πρόκειται για μία δικηγόρο κι έναν γιατρό που συνεργάζεται με κλινική υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Τα ονόματα τους περιλήφθηκαν μεταγενέστερα στην ογκωδέστατη δικογραφία, αφού η Αστυνομία επεξεργάστηκε εκατοντάδες απομαγνητοφωνημένες τηλεφωνικές συνομιλίες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο συγκεκριμένοι κατονομάζονται στις συνομιλίες που είχαν συγκατηγορούμενοί τους και γι αυτό κατέστησαν κατηγορούμενοι.

Υπό αυτές τις συνθήκες ασκήθηκε ποινική δίωξη εις βάρος τους και κλήθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση. Οι ίδιοι αρνήθηκαν οποιαδήποτε σχέση με την φερόμενη δράση του κυκλώματος και αφέθηκαν ελεύθεροι με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή.

Ως «πρωταγωνιστές» της εγκληματικής οργάνωσης περιγράφονται στη δικογραφία δύο συνάδελφοί τους, ένας δικηγόρος και μία γιατρός (γυναικολόγος). Είχαν συλληφθεί, μαζί με δέκα ακόμη άτομα - «διαμεσολαβητές», και αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικό όρο και χρηματικές εγγυήσεις.

Η αστυνομική έρευνα είχε αποκαλύψει ολόκληρη «βιομηχανία» παράνομων υιοθεσιών και εμπορίας ωαρίων. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ. το κύκλωμα εκμεταλλευόταν την ανέχεια και ευάλωτη θέση γυναικών, συνήθως εκδιδόμενων και με καταγωγή από τη γειτονική Βουλγαρία, και τις χρησιμοποιούσε ως παρένθετες μητέρες και δότριες ωαρίων.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται δεκάδες περιπτώσεις παράνομων υιοθεσιών βρεφών αλλά και γυναικών από τις οποίες εξάγονταν τα ωάρια. Το κόστος της παράνομης ιδιωτικής υιοθεσίας φαίνεται πως κυμαινόταν έως 28.000 ευρώ, ποσά τα οποία κάλυπταν οι ανάδοχοι γονείς (άτεκνα ζευγάρια Ελλήνων), ενώ ο «τιμοκατάλογος» διαφοροποιούνταν ανάλογα με το φύλο του παιδιού (οι βιολογικές μητέρες εισέπρατταν αμοιβή έως 5.000 ευρώ). Εξίσου «χρυσοφόρα» φαίνεται πως ήταν η ενασχόληση του κυκλώματος με το εμπόριο ωαρίων, κατά το οποίο κατηγορούμενοι - μέλη του κυκλώματος υπέβαλλαν γυναίκες σε ειδική θεραπεία σε ιδιωτικές κλινικές της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εξάγουν τα ωάρια, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Το παράνομο κέρδος που φέρεται να αποκόμισε το κύκλωμα υπολογίζεται πως ξεπερνάει τις 500.000 ευρώ. Η ογκωδέστατη δικογραφία βρίσκεται ακόμη στα χέρια του ανακριτή και μετά την ολοκλήρωση της κύριας ανάκρισης θα διαβιβαστεί στο αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο για να αποφανθεί ποια από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θα παραπεμφθούν σε δίκη .

