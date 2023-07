Κοινωνία

Μύκονος: συνελήφθη μέλος σπείρας με λεία - “μαμούθ”

Πώς έφτασαν στον δράστη οι αστυνονικοί. "Χρυσή" λεία της σπείρας που μέλος ήταν ο 27χρονος.

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ένας 27χρονος σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για ληστείες στην Μύκονο.

Πιο συγκεκριμένα, περισσότερα από 450.000 ευρώ είχε αποκομίσει από κλοπές στη Μύκονο, μέσα σε περίπου ένα μήνα, από τις 25 Μαΐου μέχρι και τον Ιούνιο, ένας 27χρονος, ο οποίος συνελήφθη κατά τις απογευματινές ώρες σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, από αστυνομικούς του τμήματος Αναζητήσεων της διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και στοχευμένες αναζητήσεις.

Τον έψαχναν οι αστυνομικοί. Τον είδαν να πίνει καφέ στη Νίκαια και τον ακολούθησαν όταν βγήκε. Επιβιβαστηκε σε αυτοκίνητο και στην Σταδίου τον "στρίμωξαν" οι αστυνομικοί και τον συνέλαβαν.