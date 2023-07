Υγεία - Περιβάλλον

Αλόη βέρα – ΠΟΥ: Ενδέχεται να μπει στη λίστα με τις πιθανές καρκινογόνες ουσίες

Μετά την ασπαρτάμη, ακόμη ένα ευρέως διαδεδομένο προϊόν, «φλερτάρει» με τη λίστα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, με τις πιθανές καρκινογόνες ουσίες.

Την ώρα που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θα αποφανθεί αν θα συμπεριλάβει την ασπαρτάμη στη λίστα με τις πιθανώς καρκινογόνες ουσίες, αίσθηση προκαλούν εκείνες που ήδη συγκαταλέγονται μέσα σε αυτήν.

Αντισυλληπτικά, βενζίνη, ραδιοσυχνότητες από κινητά, ναφθαλίνη που βάζουμε στα ρούχα όπως και η αλόη, είναι μόνο μερικές από αυτές. «Με το να είναι κάποια ουσία στη λίστα δε σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε να την χρησιμοποιούμε», λέει ο παθολόγος Δημήτρης Ρηγόπουλος.

Θαυματουργή ή επικίνδυνη;

Η αλήθεια πάντως είναι πως η αλόη βέρα, η ποικιλία δηλαδή του φυτού που χρησιμοποιείται για θεραπευτικούς σκοπούς, συμπεριλήφθηκε στην καρκινογόνο κατηγορία έπειτα από έρευνα σε αρουραίους.

Όπως φάνηκε από τη μελέτη, τα τρωκτικά που έπιναν νερό ανακατεμένο με φύλλα αλόης είχαν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν καρκίνο στο παχύ έντερο.

«Αυτή είναι μια μελέτη που είχε κάνει θόρυβο. Είχε βγει το 2016 και έδειχνε ότι έχει μια καρκινογενή δράση. Αλόη Βέρα είναι κι αυτό που χρησιμοποιούμε αλλά αυτό (το πόρισμα) ήταν από εκχύλισμα από όλο το φυτό, από όλα τα φύλλα του φυτού», λέει ο ενδοκρινολόγος Λεωνίδας Ντούντας.

Οι ειδικοί από την πλευρά τους, συστήνουν ψυχραιμία, τονίζοντας πως δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να σταματήσει η χρήση αυτού του φυτικού προϊόντος με τις πολυδιαφημισμένες ευεργετικές του ιδιότητες.

«Η μελέτη για την ασπαρτάμη έγινε σε ανθρώπους, ενώ η μελέτη για την αλόη έγινε σε ποντίκια, οπότε πρέπει να περιμένουμε και να είμαστε απλά προσεκτικοί».

Η αντικαρκινική της δράση

Το οξύμωρο της υποθέσεως είναι το γεγονός πως όλα αυτά τα χρόνια η αλόη βέρα ήταν γνωστή για την αντικαρκινική της δράση. «Υπάρχουν κάπου 538 μελέτες που δείχνουν, οι περισσότερες είναι θετικές, ότι βοηθάει και έχει αντικαρκινική δράση και όχι προκαρκινική». Η αλόη βέρα που άρχισε να χρησιμοποιείται στη φαρμακοποιία πίσω στο 1820 εγκρίθηκε ως θεραπεία εγκαυμάτων το 1930.

Σήμερα, οι εταιρείες καλλυντικών τη συμπεριλαμβάνουν σε σαπούνια, αντιηλιακά, κρέμες ξυρίσματος, σαμπουάν και χαρτομάντηλα, ενώ πλέον χρησιμοποιείται ως βρώσιμο συστατικό σε γιαούρτια, ροφήματα και επιδόρπια.

«Δεν είναι ένα απλό εκχύλισμα, ελαφρά την καρδία, που μπορούμε να πάρουμε χωρίς παρακολούθηση γιατρού και μάλιστα αυτές οι παρενέργειες αυτές μπορεί να είναι πιο συχνές από την πιθανότητα να σχετίζεται με τον καρκίνο». Όπως εξηγούν οι επιστήμονες στο MEGA, τα οφέλη της είναι πολλά αν καταναλώνεται με μέτρο. Η αλόη βέρα βοηθά στις δερματικές παθήσεις, τις λοιμώξεις, τις μυκητιάσεις και τη δυσκοιλιότητα αλλά η κατάχρησή της επιφέρει σοβαρές παρενέργειες.

«Είναι γνωστό ότι η αλόη από το στόμα μπορεί να προκαλέσει διάρροιες, υποκαλιαιμία ακόμα έχει αναφερθεί και νεφρική ανεπάρκεια, αλλά είναι σε μεγάλες δόσεις και συγκεκριμένους ασθενείς». Η κατηγορία με τα «πιθανώς καρκινογόνα» προϊόντα και δραστηριότητες, ονομάζεται «Ομάδα 2Β» και περιλαμβάνει 322 καταχωρήσεις.

Ο Διεθνής Οργανισμός Έρευνας για τον Καρκίνο συντάσσει την σχετική λίστα και ο ΠΟΥ, όταν κι εφόσον χρειαστεί, προχωρά σε συστάσεις όπως αναμένεται να κάνει με την ασπαρτάμη στις 14 Ιουλίου. «Το τζελ της αλόης είναι θεραπευτικό, ενώ η πράσινη φλούδα είναι επικίνδυνη», λέει από τη μεριά της η αναπληρώτρια καθηγήτρια κλινικής φαρμακολογίας στο ΑΠΘ, Χρύσα Σαρδέλη.

«Η αλόη είναι φαρμακευτικό φυτό όταν χρησιμοποιούσε το κομμάτι το ζελέ που περιέχει και όχι το περίβλημα. Η φλούδα η πράσινη δυστυχώς είναι επικίνδυνη για την υγεία, δεν πρέπει να καταναλώνεται ποτέ, δεν πρέπει να βράζεται και μπορεί να προκαλέσει οξεία νεφρική ανεπάρκεια ακόμα και θάνατο».

