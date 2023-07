Κόσμος

Ιταλία – καύσωνας: Δεύτερο κύμα αναμένεται να σαρώσει τη χώρα

Η θερμοκρασία σε ορισμένες περιοχές μπορεί να αγγίξει και τους 47 βαθμούς στο τέλος της εβδομάδας.

Νέο κύμα καύσωνα, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, πρόκειται να πλήξει την Ιταλία από την Παρασκευή.

Η θερμοκρασία αναμένεται να αυξηθεί αισθητά σε όλη τη χώρα, από τη Σικελία μέχρι το Μιλάνο. Το «ρεκόρ» είναι πιθανόν να καταγραφεί στη Σαρδηνία, όπου το θερμόμετρο μπορεί να αγγίξει τους 47 βαθμούς.

Το νέο αυτό κύμα καύσωνα – το δεύτερο του φετινού καλοκαιριού – προβλέπεται ότι θα διαρκέσει μέχρι τα μέσα Ιουλίου.

Τις δυο επόμενες ημέρες όμως πριν από τη μεγάλη ζέστη, σε πολλές περιοχές της Ιταλίας πρόκειται να σημειωθούν βροχοπτώσεις, κυρίως στις βόρειες περιφέρειες της χώρας και σε πολλά θέρετρα της Αδριατικής Θάλασσας.

