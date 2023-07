Κοινωνία

Νέα Φιλαδέλφεια: Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή αυτοκινήτου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα και ο οδηγός του οχήματος που ντελπάρισε μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο.

-

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Νέα Φιλαδέλφεια όταν ΙΧ αυτοκίνητο αναποδογύρισε στην υπόγεια γέφυρα, επί της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 05:30 όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου που κινείτο επί της υπόγειας γέφυρας, στο ύψος της OPAP Arena, με κατεύθυνση προς Νέα Ιωνία, έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να πέσει στο διαχωριστικό διάζωμα και να ντελαπάρει.

Ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα κινούταν με μεγάλη ταχύτητα.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: πέταξε στα σκουπίδια χρυσαφικά - “Επιχείρηση” για την επιστροφή τους

Ουκρανία – Ζαπορίζια: Παιχνίδια… πολέμου γύρω από τον πυρηνικό σταθμό

Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου: Κόβουν… την ανάσα οι εργασίες Γάλλων αλπινιστών (εικόνες)